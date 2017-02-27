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SOCAR MARINE’den Gemilere Sıfır Kükürtlü LNG Yakıtı

27 Şubat 2017 Pazartesi 17:36
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Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’ın deniz yakıtları sektöründe faaliyet gösteren markası SOCAR MARINE, altyapısını sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ürününü deniz yakıtı olarak satışa sunmak üzere hazır hale getirdi. Altyapısını gemilerden salınan zararlı kükürt ve azot oranını azaltmayı hedefleyen çevre kuralları kapsamında geliştiren SOCAR MARİNE, Tuzla Sedef Tersanesi’nde yeni inşa edilen araç taşıyıcı gemiye (RORO), ilk kez sıfır kükürt oranına sahip LNG ikmalini gerçekleştirdi.

SOCAR MARINE'den Gemilere Sıfır Kükürtlü LNG Yakıtı
Dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketlerinden Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’ın iştiraki olarak deniz yakıtları pazarında faaliyet gösteren SOCAR MARINE, gemiye ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yakıt ikmalini gerçekleştirdi. Tuzla Sedef tersanesinde yeni inşa edilen araç taşıyıcı gemiye (RORO), ilk LNG yakıt ikmalini yapan SOCAR MARINE, LNG dağıtımının denizcilik pazarında geliştirilmesi konusunda faaliyetlerine devam ediyor.



Gemilerden salınacak zararlı kükürt ve azot oranlarının ECA (Emition Control Areas) bölgelerinde binde 1'e düşmesi ve küresel olarak da binde 5'e indirilmesini öngören çevre kuralları; gemi inşacılarını ve aynı zamanda gemi sahiplerini, gemi baca emisyon oranlarını düşürecek ve aynı zamanda işletme maliyetlerini arttırmadan koruyacak yeni teknoloji arayışlarına itiyor. Bu sorunun çözümünde sıfır kükürt oranı ile LNG’nin gemi yakıtı olarak kullanılması ön plana çıkıyor.



Gelişmeler üzerine dünya denizlerinde ana makine yakıtı olarak LNG ile çalışacak yeni gemilere olan talep hızla artmaya başladı. Sektörü yakından takip eden SOCAR MARİNE, Türk deniz yakıtları pazarını geliştirerek, bölgeyi bu alanda dünya çapında önemli bir konuma getirmeyi hedefleyen çalışmalarına hız verdi. Altyapısını LNG ürününü deniz yakıtı olarak satışa sunmak üzere hazır hale getiren SOCAR MARİNE, sıfır kükürt oranına sahip LNG’yi denizcilik sektörünün hizmetine sundu.



SOCAR MARINE, denizci ekibi, yüksek tecrübesi, güçlü müşteri ilişkileri, ihtiyaçlara hızlı cevap veren yapısı ve üstün ürün ve hizmet anlayışıyla faaliyetlerini ve gerek yurtiçi ve gerekse yurt dışı aktif olduğu bölgeleri arttırmaya devam ediyor.



SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım A.Ş. Hakkında:

SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım A.Ş.; Türk enerji sektörüne 2008 tarihinde PETKIM’in en büyük hissedarı olarak giren Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’ın petrol ve enerji dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşudur. Şirketin ana faaliyet alanı ticari ve perakende akaryakıt satışları, havacılık ve deniz satışları, LNG/CNG/OTO CNG satış konularını kapsamaktadır. Şubat 2013 tarihinde Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) lisansını alan şirket akaryakıt satısı faaliyetine başlamıştır.
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