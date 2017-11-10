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Smit sarayı Ingiltere Green Lanes Harringey mağazasını açtı

10 Kasım 2017 Cuma 15:57
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Simit Sarayı, İngiltere’de büyümeye devam ediyor. Londra’da bulunan mağazalarıyla İngilizlerin ve turistlerin gözde mekanı olan Simit Sarayı şimdi de, Harringey’de misafirlerini ağırlıyor.

Smit sarayı Ingiltere Green Lanes Harringey mağazasını açtı
Dünyanın 22 ülkesinde bulunduğu pazarlarda büyümeye devam eden ve yeni yatırımlar yapan Simit Sarayı’nın Londra’daki mağazalarına bir yenisini ekledi. İlk olarak 2015 yılında Oxford Street’teki mağazasıyla İngiltere pazarına giren Simit Sarayı, açıldığı ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Müşterilerine hem lezzet hem de keyifli bir ortamda vakit geçirme imkanı sunan Greenlanes Harringay Simit Sarayı, birbirinden lezzetli yiyecekleriyle misafirlerinin gözde mekanı olmaya aday.
 

Simit Sarayı Hakkında

2002 yılında kurulan ve Türkiye’nin uluslararası yeme-içme markası haline gelen Simit Sarayı, ürünlerini Türkiye ve uluslararası pazarlara kendi gıda perakende mağazaları ile taşıdı. 22 ülkede 426 mağazasıyla günde 1 milyon misafir ağırlayan Simit Sarayı, iştirak ve franchise mağazalarıyla uluslararası başarılara imza attı. Bünyesinde 11 bin çalışan bulunduran Simit Sarayı, hızlı büyüme modeliyle uluslararası adımlarını Türkiye’nin global marka yüzü olarak atmaya devam edecektir.

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