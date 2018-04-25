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Smart Energy ve Asunim Türkiye Akfen’in iki GES’i için işbirliği yapıyor

Güneş enerjisi sektörünün önemli oyuncularından Smart Energy ve Asunim Türkiye, Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Konya Ereğli’deki iki GES projesi için işbirliği yaptı. Asunim Türkiye’nin kurulumunu gerçekleştireceği 24 MW kapasiteli GES projelerinin güneş panelleri, Smart Energy tarafından üretilecek.

Smart Energy ve Asunim Türkiye Akfen’in iki GES’i için işbirliği yapıyor

Güneş enerjisi sektörünün önemli oyuncularından Smart Energy ve Asunim Türkiye, Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Konya Ereğli’deki iki GES projesi için işbirliği yaptı. Asunim Türkiye’nin kurulumunu gerçekleştireceği 24 MW kapasiteli GES projelerinin güneş panelleri, Smart Energy tarafından üretilecek.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:18
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Smart Energy ve Asunim Türkiye Akfen’in iki GES’i için işbirliği yapıyor

Türkiye’de güneş enerjisi sektörünün önde gelen şirketlerinden Smart Energy ile Asunim Türkiye yeni bir işbirliği anlaşmasına imza attı.Anlaşmanın imza töreni, güneş enerji sektörünü bir araya getiren Solarex İstanbul’da Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ ve Asunim Türkiye Genel Müdürü Umut Gürbüz’ün katılımıyla gerçekleşti.


Smart Energy ve Asunim Türkiye arasındaki anlaşma, Temmuz 2018’e kadar 325 Wp güce sahip üstün kaliteli polikristal güneş panellerinin üretimini ve tedariğini kapsıyor. Smart Energy tarafından Gebze’de üretilecek Phono Solar markalı güneş panelleri, Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından Konya Ereğli’de hayata geçirilecek toplam 24 MW kapasiteli Yaysun ve MT Doğal GES projelerinde kullanılacak. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası tarafından da desteklenen projelerin kurulum ve EPC hizmetleri ise Asunim Türkiye tarafından sağlanıyor.


Asunim Türkiye ile birlikte iki değerli GES projesinde daha yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, şunları söyledi: “2017'nin Ağustos ayında faaliyete geçirdiğimiz üretim tesisimizde dünyaca kabul görmüş kalite standartlarının ötesinde premium güneş panelleri üretiyoruz. Smart Energy ve stratejik ortağımız SUMEC’in Ar-Ge ve inovasyon anlayışının yarattığı sinerji sayesinde kalitemizle fark yaratıyoruz. Phono Solar ve Smart Solar markası ile ürettiğimiz güneş panelleri Türkiye ve dünyadaki pek çok değerli GES projesinde yenilenebilir ve temiz enerji üretiminde kullanılıyor. Bu projede bizi tercih ettikleri için hem Asunim Türkiye’ye hem de Akfen Yenilenebilir Enerji’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz.”


Açıklamasında güneş enerjisi sektöründeki büyüme fırsatlarına dikkat çeken Halil Demirdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sektörümüz girişimciler için fırsatlarla dolu. Ülkemiz güneş enerjisi alanında her gün yeni başarılara imza atıyor. Kurulu gücümüz ve dünya güneş enerjisi pazarındaki sıralamamız her yıl daha da ileriye gidiyor. Biz de şirket olarak bu başarıya katkıda bulunabilmek ve Türkiye’nin adını global yenilenebilir enerji pazarında daha fazla duyurabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye kesinlikle bunu başarabilecek potansiyele sahip bir ülke.”

Son Güncelleme: 25.04.2018 13:25
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