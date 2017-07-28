Smart Energy Group’un iletişim ajansı DoMedya oldu

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli fabrikasını açmaya hazırlanan Smart Energy Group’un iletişim ajansı belli oldu. Güneydoğu Avrupa’da ve Türkiye’de kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ile kısa sürede yenilenebilir enerji sektörünün lider kuruluşları arasında yerini almayı başaran Smart Energy Group, büyüme planlarını devreye aldı. Bu doğrultuda iletişim faaliyetlerini DoMedya ile yürütecek olan Smart Energy Group, yurtiçinde ve yurtdışında büyümeyi hedefliyor.

Güneş enerjisi sektörünün öncü ve yatırımcı şirketlerinden Smart Energy’nin iletişim ajansı olan DoMedya ise 2012 yılından bu yana Daikin, Airfel, fuHa İstanbul, All Study markalarına hizmet veriyor. Dijital PR ve sosyal medya alanında da faaliyet gösteren DoMedya, stratejik iletişim danışmanlığı çatısı altında Smart Energy Group’un medya ve halkla ilişkiler, marka ve lider iletişimi, içerik ve etkinlik yönetimi çalışmalarını üstlendi.