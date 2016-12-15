Slash Architects’ten doğa dostu ofis tasarımı: the business year

Mimari, iç mimari ve kentsel tasarım alanlarında pek çok ödüllü projeye imza atan Mimar İpek Baycan ve Mimar Şule Ertürk Gaucher liderliğindeki Slash Architects tarafından İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Plaza’da tasarlanan medya ofisi The Business Year, şehir manzarasına hakim konumu ve plaza hayatının mesafeli ve soğuk algısını ortadan kaldıran sürprizli ve canlı detaylarıyla ilgi çekiyor.

The Business Year firmasının değişen kurumsal kimliği ve imajı ile uyumlu bir ofis ortamı yaratmanın yanı sıra bahçeli, müstakil bir villadan plazaya taşınma durumunun yaratabileceği yabancılık hissiyle baş etmek Slash Architects için tasarımı biçimlendiren önemli girdiler arasında yer almış.

The Business Year Office’te, sıcak, yaratıcı ve doğa dostu bir ortam yaratmayı amaçlayan Mimar İpek Baycan ve Mimar Şule Ertürk Gaucher, üç cephesi Boğaziçi ve kent manzarası ile çevrili ofisin uluslararası yapısına ve işleyişine uygun çalışma bölüntüleri oluşturmayı hedeflemiş. Derginin editörlerinin ve tasarımcılarının bulunduğu bölümlerin açık ofis mantığındaki ortak çalışma alanlarında çeşitlilik sağlamak en önemli hedeflerden biri olmuş. Ofisin beyni olan ‘üretim’ grubunun yer aldığı açık ofiste tasarlanan “Meet-Up Room”, “Open Research Library” ve “Idea Wall” sayesinde de ekip çalışmasının güçlenerek üretim sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiş. Ortak çalışma alanlarının yanı sıra, sirkülasyon alanları ve sosyal alanlarda yer alan nişler de ofisin ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonel tasarımlarla canlandırılmış. Koridorlarda yer alan “Kitchenette”, “Lounge Point” ve “Printing Point” gibi donatılarla, ofis çalışanlarının bir yandan soluklanırken bir yandan da sosyalleşmesi amaçlanmış.

The Business Year Office’in iç mekan kompozisyonunun manzara ve gün ışığından maksimum verimde faydalanacak şekilde geliştirilmesi, planlama ve konfigürasyona önemli bir parametre oluşturmuş. Yapının çeperlerindeki atıl alanlarda 360 derece manzaraya bakarak ayakta çalışılabilecek noktasal tasarım elemanları ile canlılık sağlanırken, tasarlanan mobilyalarda ve kullanımlarda medya iletişim ofisinin kimliğini yansıtacak nüanslar, mobilya detaylarında kitaplıklarla ve basılı görsellerle kendini göstermiş.

The Business Year’ın daha önceki ofisinde müstakil ve yeşille iç içe yaşam alışkanlıkları ve natürel kurgu, çeşitli ve nitelikli peyzaj elemanları ve bitkilerle oluşturulan geçirgen ve yarı geçirgen seperatörlerle yeni ofiste de devam ettirilmiş. Giriş bölümünde yer alan logo duvarına yerleştirilen teraryum’lardan başlayarak tüm ofiste kendini gösteren yeşil dokunuşlar, mobilyalarda yer alan saksı detaylarına kadar tasarımın önemli bir parçası olarak ele alınmış.

Yalnızca bitkisel detaylarla sınırlı kalmayan doğa dostu tasarım anlayışı, tercih edilen doğal ve sürdürülebilir malzeme seçimiyle de ofisin tüm bölümlerinde kendini göstermiş. Zeminde kullanılan organik vinilden, masalarda tercih edilen doğal meşeye kadar tüm malzeme seçimlerinde ofisin yeşil kimliğiyle bütünleşen bir yaklaşım sergilenmiş.