"SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

ELAZIĞ (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı'na ilişkin, "İşin başından sonuna kadar sanki bir kamu yatırımı gekçekleşiyormuş gibi sizinle birlikte olacağız. Önünüze bir engel çıkmışsa, önünüze bir taş konmuşsa o taşı biz kaldıracağız. O engeli biz ortadan kaldıracağız." dedi.

Kent merkezindeki otelde düzenlenen "Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı"nda iş adamları ve sanayicilerle bir araya gelen Elvan, yaptığı konuşmada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti ve başbakanların Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına inanılmaz destek verdiğini söyledi.

Birçok sivil toplum kuruluşunun ve yörenin kalkınması, insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, hatta birçok sosyal destek programıyla vatandaşların sıkıntılarını ortadan kaldırıcı, vatandaşlarla dertleşen ve onlara çözüm üreten projeler geliştirdiklerine dikkati çeken Elvan, bunun kolay olmadığını anlattı.

Elvan, şunları kaydetti:

"Bunları yaparken de önümüze o kadar çok engel kondu ki ama biz o engellerin her birini teker teker aştık. İşte artık önümüze bu tür engeller çıkmasın düşüncesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sizin huzurunuza getirdik. İnşallah sizler doğru kararınızı vereceksiniz. Bu ülkenin önünü açacak, bu ülkenin büyümesi, kalkınmasını sağlayacak desteği sonuna kadar vereceksiniz. Buna inancım ve güvenim tam."

Cazibe Merkezleri Programı'na da değinen Elvan, programı diğer teşvik sisteminden ayıran çok önemli özellikler bulunduğunu söyledi.

- "Sizi yalnız bırakmayacağız"

Elvan, programdan yararlanmak isteyen her iş adamının işin başından sonuna kadar yanında olacaklarını vurgulayarak, projeyi birlikte gerçekleştireceklerini belirtti.

"Size bir belge verip, 'Size şu teşviği veriyoruz.' deyip sizi yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullanan Elvan, şöyle devam etti:

"İşin başından sonuna kadar sanki bir kamu yatırımı gekçekleşiyormuş gibi sizinle birlikte olacağız. Önünüze bir engel çıkmışsa, önünüze bir taş konmuşsa o taşı biz kaldıracağız. O engeli biz ortadan kaldıracağız. Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız o sorunu yine biz çözeceğiz. Bu programın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Diğer önemli bir özelliği, biz her bir ilimize roller vermek istiyoruz. İlerimizin belirli alanlarda ihtisaslaşmasını arzu ediyoruz. Belirli sektörlerle kümelenmenin olmasını istiyoruz. Sanayinin hızla gelişebilmesi için bu zaruri."

Programın önemli bir özelliğinin işin başından sonuna kadar yani yatırım düşüncesinden yatırımın gerçekleşmesi ve işletme açılmasına kadarki sürecin her aşaması için destek mekanizmaları bulunması olduğunu aktaran Elvan, bir başka özelliğinin de yatırımcıların programın başından itibaren devletin ne kadar destek vereceğini bilmeleri olduğu bilgisini paylaştı.

Yatırım aşaması için ilave teminat istemeyeceklerine işaret eden Elvan, şöyle konuştu:

"2 milyon liralık bir yatırım yapmanız gerekiyor. İmalat sanayisinde minimum 2 milyon liralık bir yatırım. Bu yatırım tutarının da yüzde 30 öz kaynak olmasını istiyoruz. Yani yatırımın yüzde 70'ini kredi ile gerçekleştireceksiniz, faizsiz krediyle. Kalan yüzde 30'unu öz kaynakla gerçekleştireceksiniz. Bu da bizim şartlarımızdan bir tanesi. Bir başka şartımız, biz bu destekleri üç temel alana veriyoruz. İmalat sanayisine, çağrı merkezlerine ve veri merkezlerine yönelik bir destek vereceğiz. Bunun dışındaki alanlarda herhangi bir desteğimiz söz konusu değildir. "

Elvan, konuşmasının ardından yatırımcıların sorularını cevaplandırdı.

Anadolu Haber Ajansı