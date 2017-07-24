Sivas'ta askeri araçla otomobil çarpıştı

Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli er İ.Ç. (20) yönetimindeki 58 JAA 232 plakalı askeri pikap, Sivas-Ankara karayolunun Direkli-Bedirli kavşağında, Selahattin Boyraz'ın (45) kullandığı 58 YE 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada İ.Ç. ve askerlerden Yunus K. (21) ile otomobil sürücüsü, araçtaki eşi Nafiye (40) ve 6 yaşındaki çocukları Onur Boyraz yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Selahattin Boyraz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisi süren Nafiye ve oğlu Onur Boyraz'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Haber Ajansı