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Sit alanda kazı yapan şüpheliler yakalandı

18 Nisan 2017 Salı 17:53
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- Mersin'de sit alanda bulunan evde kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Sit alanda kazı yapan şüpheliler yakalandı
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde sit alanda bulunan evde tarihi eser bulmak için kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde birinci derece sit alanı olan bölgedeki evin iç kısmına branda çeken 2 kişi, tarihi eser bulmak amacıyla kazı yaptı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, detektör, kazı makinesi, spiral, el testeresi, 2 kürek, balyoz, kazma, demir levye, keser, demir çekiç, 8 tarihi eser kalıntısı olduğu değerlendirilen çeşitli büyüklüklerde obje ele geçirildi.

Öte yandan evin bahçesinde ise saksılara ekilmiş 54 kök kenevir bitkisi bulundu.

Anadolu Haber Ajansı
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