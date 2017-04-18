Sit alanda kazı yapan şüpheliler yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde sit alanda bulunan evde tarihi eser bulmak için kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde birinci derece sit alanı olan bölgedeki evin iç kısmına branda çeken 2 kişi, tarihi eser bulmak amacıyla kazı yaptı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, detektör, kazı makinesi, spiral, el testeresi, 2 kürek, balyoz, kazma, demir levye, keser, demir çekiç, 8 tarihi eser kalıntısı olduğu değerlendirilen çeşitli büyüklüklerde obje ele geçirildi.

Öte yandan evin bahçesinde ise saksılara ekilmiş 54 kök kenevir bitkisi bulundu.

Anadolu Haber Ajansı