Şişecam’ın Mersin’de yeni yatırımıyla 1,3 milyon tona yükselecek

Şişecam Topluluğu, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda gerçekleştirme kararı aldığı yeni fırın yatırımıyla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Topluluk bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni fırını yaklaşık 18,2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek.

Türkiye ekonomisi ve istihdamına önemli katkı sağlayan Şişecam Topluluğu, Endüstri 4.0’a uygun şekilde yeni teknolojiyle donatacağı yeni fırınının devreye girmesiyle Türkiye’deki yıllık cam ambalaj üretim kapasitesini yaklaşık 1,3 milyon tona çıkaracak.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerinin altını çizerek, “Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Şişecam Topluluğu olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz konusu yatırımla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Dünyada düzcam, cam ambalaj, cam ev eşyası ve kimyasallar üretiminde önde gelen oyuncular arasında yer alan Şişecam Topluluğu, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda hayata geçireceği dördüncü fırınla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni fırını için yaklaşık 18,2 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor. Türkiye dahil toplam dört ülkedeki 2,5 milyon ton/yıl üretim hacmiyle dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi olan Şişecam Cam Ambalaj, Mersin Fabrikası’nda yapacağı son fırın yatırımıyla Türkiye’deki yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 1,3 milyon tona ulaştırmış olacak.

Bursa, Eskişehir ve Mersin’de kurulu üç fabrikasıyla Türkiye’nin en büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda gerçekleştirdiği 33 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’deki üretim kapasitesini 1 milyon ton seviyesinin üzerine taşımış, bu yılın Ağustos ayında Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası’nda 66 milyon dolarlık yatırımla devreye aldığı dördüncü fırınla da Türkiye’deki üretim kapasitesini 1,2 milyon seviyesine çıkarmıştı.

“Ülke ekonomisine katkı sağlarken, paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz”

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, yeni yatırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Topluluk olarak yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, Mersin’deki Cam Ambalaj Fabrikası’nda gerçekleştirilecek olan yeni fırın yatırımının Türkiye’nin geleceğine olan güvenin bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi olduklarına dikkat çeken Kırman, şöyle konuştu: “Dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer almamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. Bugün 13 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Şişecam Topluluğu olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz konusu yatırımla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Şişecam Topluluğu’nun tüm faaliyet alanlarında en yüksek kalitede üretim yapma stratejisi doğrultusunda hareket ettiğine de işaret eden Kırman, “Topluluğumuz mevcut tesislerini teknolojik gelişmelerin gereği olarak sürekli olarak yenilemektedir. Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda hayata geçireceğimiz dördüncü fırın ile de son teknoloji ile üretim yapmaya devam edeceğiz. Söz konusu fırını Endüstri 4.0 stratejisine uygun şekilde donatacağız” diye konuştu.