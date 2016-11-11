SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

ŞIRNAK (AA) - Sınır bölgesine sevk edilen tank ve zırhlı araçlar, Şırnak'ın Silopi ilçesine geldi.

Sınıra zırhlı araç sevkiyatı kapsamında görevlendirilen 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerine ait unsurlar, Silopi'ye ulaştı.

Çankırı'da bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda tank yüklü tır, Silopi merkezden geçerek, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na konuşlandırıldı.

Konvoyun geçişine polis ekipleri de eşlik etti.

Anadolu Haber Ajansı