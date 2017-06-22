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Sınır kapılarında bayram hareketliliği

22 Haziran 2017 Perşembe 12:19
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Sınır kapıları, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının memleket yolculuklarıyla hareketlendi

Sınır kapılarında bayram hareketliliği
EDİRNE (AA) - İzinlerini baba ocağında geçirmek isteyen yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının memleket yolculukları devam ediyor. 

Bazı Avrupa ülkelerinde okulların tatile girmesi ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sıla yolculukları hız kazandı. 

Son haftada Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye 11 bin araçla 49 bin yolcu giriş yaptı. Diğer sınır kapılarından ise 45 bin yolcu yurda girdi. Kapıkule, İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli sınır kapılarını kullanarak giriş yapan 100 bine yakın yolcunun tamamına yakınını "gurbetçi" olarak da tabir edilen Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları oluşturuyor. 

- Temmuz başında daha da artar 

Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerdeki okulların da kapanmasıyla Avrupa'dan yolculuklar daha da artacak. 

İzinleri 6 ile 8 hafta arası değişen gurbetçilerin dönüş yolculuğu da ağustos ayında başlayacak. 

Almanya'dan gelen Kadir Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara'daki yakınlarını ziyaret edeceğini söyledi. Gurbette memleketini özlediğini belirten Yücel, "Vatanımıza geldik, çok güzel bir duygu. Bayram tatili dolayısıyla özlem gidereceğiz. Annemi, kayınvalidemi, akrabalarımı ziyaret edeceğim." dedi. 

Almanya'dan gelen Zerrin Usta ise yaklaşık 20 saattir yolculuk yaptıklarını ifade etti. Ailesiyle memleketi Malatya'ya gittiğini belirten Usta, "Bayram tatili için geldik. Akrabalarımızı gezeceğiz, memleketimizde dolaşacağız. Her yıl gelmeye çalışıyoruz. Heyecanlıyız ülkemize giriş yaptık." diye konuştu. 

Almanya'dan gelen Ali Şahin de yaz tatili için geldiklerini ve uzun süre Türkiye'de kalacaklarını anlattı. Ramazan Bayramı'nda akrabalarını ziyaret edeceğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Önce İstanbul'daki akrabalarımıza, bayram ziyaretinde bulunacağız. Daha sonra Aydın Didim'de tatilimizi yapacağız. Akrabalarımızla hasret gidermiş olacağız, daha sonra da tatilimizi yapacağız. Ülkemize geldik, çok güzel bir duygu. Kaldığımız ülke de ikinci vatanımız oldu. Oradan geldiğimiz zaman burada hasretlik çekiyoruz, oraya gidince burayı özlüyoruz. 40 yıldır Almanya'da yaşıyoruz. Tabii ki Türkiye'ye gelince çok farklı duygular hissediyoruz."


Anadolu Haber Ajansı
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