Sinemia yeni yatırım aldı, Avustralya ve Kanada’ya da açıldı

Sinemia geçtiğimiz yıl ABD pazarına girerek büyük bir hız kazandırdığı globalleşme sürecinde, yeni bir büyük adım daha attı. Özel Sinema Kulübü bu yılın ilk çeyreğinde açıkladığı yatırım turuna son olarak Social Capital’in katıldığını duyurdu. Silikon Vadisi, Palo Alto merkezli risk sermayesi şirketi Social Capital, Slack, Box ve Intercom gibi dünya çapında büyük bir hızla büyüyen start-up’ların yatırımcısı olarak tanınıyor.

Sadece Kanada’da 3 haftada 250 bin dolarlık gelire ulaştı

Sinemia, Türkiye, İngiltere ve ABD’deki hızlı büyümesinin ardından, yeni yatırımla birlikte son olarak Kanada ve Avustralya’ya açıldı. Böylece hizmet verdiği ülkelerin sayısını 5’e çıkardı. Sadece Kanada’da 3. haftada 250 bin dolarlık yıllandırılmış gelir seviyesine ulaşan Sinemia’nın global açılım süreci beklenenin üstünde bir hızla ilerliyor.

5 ülkede 16 milyar dolarlık pazara hitap ediyor

Sinemia’nın hizmet verdiği 5 ülkedeki toplam sinema pazarının büyüklüğü 16 milyar 200 milyon doları buluyor. Dünyadaki sinema bileti pazarının büyüklüğü ise 38 milyar dolar seviyesinde. Sinemia yeni açıldığı pazarlar ile birlikte, dünyada sinema pazarının yarısına yakınına hitap etmeye başladı.

Sırada Asya var

Sinemia globalleşme sürecinde yeni yatırımını, öncelik ABD olmak üzere mevcut pazarlardaki hızlı büyümesi ve global açılımının hızlanması için kullanacak. Servis çok yakında aralarında Hong Kong ile Singapur’un da olduğu Asya ve Uzak Doğu pazarlarındaki yerini alacak.

“Sinemia deneyimini” dünyada standart haline getirecek

Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, “Sinemia olarak, tüm dünyada sinema pazarını büyütmek ve sinemaseverlere daha hızlı, daha kolay, daha uygun fiyatlı, daha eğlenceli sinema deneyimini yaşatmak amacıyla yola çıktık. Bu doğrultuda hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. 3 yıldan kısa bir sürede global sinema endüstrisinin kalbi olan pazarlarda hizmet veren, çok uluslu bir firma haline geldik. Social Capital gibi dünyaca ünlü girişimlere yatırım yapmış, güçlü bir risk sermayesinden yatırım almış olmak gurur verici. Ekip olarak küresel çapta en iyi sinema deneyimini vermek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.