Sinemia, üyelerini sinemaya Uber ile taşıyor

Sinemia, üyelerinin sinemaya tam vaktinde, en rahat ve kolay şekilde ulaşabilmeleri için mobil uygulaması üzerinden sağladığı kolaylıkların içerisinde Uber entegrasyonunu da ekledi. Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz “Filmi sinemada izlemek başka hiçbir yerde bulamayacağımız sosyal bir etkinlik. Biz Sinemia ile her zaman, bu deneyimi baştan sona iyileştirmek ve mükemmelleştirmek için çalışıyoruz. Sinemia ve Uber entegrasyonu ise çalışmalarımızın en son ürünü.

Sinemaseverler için kolaylığın yanı sıra, sinema keyfini ayrıcalıklı bir şekilde deneyimlemeyi de mümkün kılıyor” dedi.



Sinema keyfinin tüm adımları için tek uygulama

Sinemia Mobil Uygulaması ile kullanıcılarına 360 derece bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar sinemaya gitmeye karar verdikleri ilk andan son ana kadar tüm süreci uygulama üzerinden planlayabiliyor. Banka kartı altyapısını lokasyon bazlı teknolojiler ile birleştiren uygulama, seans ve film bilgilerine erişmekten ileri tarihli bilet almaya, uygulama üzerinden indirimli patlamış mısır almaktan filmdeki karakterin oyuncağını sipariş etmeye, binden fazla indirimli restoran ayrıcalıklarından yararlanmaktan izledikleri filmle ilgili yorumlarını paylaşmaya kadar tüm sinema keyfini tek noktada topluyor.



Uber yolculuklarında toplam 40 TL indirim

Uygulamanın pratik imkanlarından Uber çağırma özelliği de, şimdi indirim avantajıyla üyelerin keyfini katlıyor. Sinemia Premium Üyeleri, ilk iki uberXL yolculuklarında 20 TL indirim kazanıyor.

Sinemia hakkında:

Sinemia, sinema deneyimini iyileştirmek üzere kurulmuş bir teknoloji şirketidir. Aylık üyelik modeli sayesinde sinemaseverlerin sinema aşkını sınırsız ve özgürce yaşayabilmelerini sağlar. Sinemia Premium üyeleri, markanın lokasyon bazlı teknolojilerle banka kartı altyapısını entegre ederek oluşturduğu, Türkiye ve Avrupa’da ilk olan sistemi sayesinde, üyeliklerinin sürdüğü ay boyunca, bulundukları ülkedeki tüm sinema salonlarında sınırsız film izleyebilirler. Sinemaya gitme kararı aldıkları ilk andan, filmi izlemeye ve bunu başkalarıyla paylaşmak istedikleri ana kadar tüm sinema deneyimini Sinemia Mobil Uygulaması üzerinden planlayabilirler. Bu esnada çeşitli indirimler ve avantajlardan faydalanabilir, düzenlenen ön gösterim, sanatçı sohbetleri ve özel organizasyonlar ile üyelere sunulan özel, prestijli bir sosyal yaşam biçiminin parçası haline gelirler.



Sinemia, ilk yatırımını faaliyete geçtiği yıl olan 2015’te Aslanoba Capital’den almış, toplamda yerli ve yabancı yatırımcılarla toplam 5 tur el sıkışmıştır. Silikon Vadisi merkezli venture capital firması 500 Startups ve Revo Capital yatırımlarının ardından ABD pazarına açılmıştır. 6 aydan kısa süre içinde bu pazarda 1 milyon dolarlık gelir seviyesine ulaşmıştır.



Sinemia bugün Türkiye, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya olmak üzere 5 ülkede hizmet vermekte ve kısa vadede yeni pazarlara açılmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Markanın İstanbul ve Los Angeles merkez ofislerinin dışında San Francisco, Toronto, Sydney ve Londra’da da ofisleri yer almaktadır. Sinemia ayrıca, yeni teknolojileri sinema dünyasının kullanımına sunma vizyonu çerçevesinde, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve blockchain gibi güncel teknolojiler üzerine projeler yürütmekte, bu teknolojileri sistemine entegre etmektedir.