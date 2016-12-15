Sinan Ak Zorlu Enerji Grubu Başkanı oldu

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak oldu. Ak, elektrik üretimi, satışı ve ticaretinden; enerji santralleri inşası, bakımı, onarımı ve işletme hizmetleri ve doğal gaz dağıtımı ve doğal gaz ticaretine kadar enerji sektöründe çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Zorlu Enerji Grubu’nun yatırım ve vizyonuna liderlik edecek.



1971 yılında Ankara’da doğan Sinan Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Çalışma yaşamına Evgin Yatırım Menkul Değerler’de yatırım uzmanı olarak başlayan Ak, ABD’deki Old Dominion University’de İşletme yüksek lisans programını tamamladı. 2000 yılında Zorlu Holding bünyesinde göreve başlayan Sinan Ak, 2002 yılına kadar Vestel Komünikasyon’da Finans Şefi, 2002-2006 yılları arasında ise Vestel Beyaz Eşya’da Finans Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü. Deneyimli yönetici, 2006 yılında Zorlu Enerji Grubu’na katıldı.

2012 yılına kadar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ak, Ocak 2012’de Zorlu Enerji Genel Müdürlüğü’ne atandı. Bu süreçte Ak, aynı zamanda Zorlu Enerji Grubu şirketlerinden Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ ve Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret AŞ’nin de Genel Müdürlüğü’nü de başarıyla yürüttü. Zorlu Enerji’nin yurtdışı yatırımlarına yön veren Ak, İsrail ve Pakistan’daki operasyonların geliştirilmesinde büyük rol oynadı. Ak, 1 Aralık 2016 tarihinde ise Zorlu Enerji Grubu’nun Sektör Başkanlığı görevine atandı.

DEİK Avrasya, Asya Pasifik, Avrupa, Enerji İş Konseyi, Yurt Dışı Yatırımlar, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER), Güneş Enerjisi Yatırımcılar Derneği (GÜYAD), Enerji Ekonomisi Derneği ve Elektrik Ticareti Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini de sürdüren Sinan Ak, enerji sektörünün geleceğine ışık tutmaya devam edecek. Sinan Ak, evli ve iki çocuk babasıdır.