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Şimşek: Enflasyonda daha fazla düşüş bekliyorduk

Enflasyonda yıl sonuna oranla 1,7'lik düşüş olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Daha fazla düşüş bekliyorduk. Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk" dedi.

Şimşek: Enflasyonda daha fazla düşüş bekliyorduk

Enflasyonda yıl sonuna oranla 1,7'lik düşüş olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Daha fazla düşüş bekliyorduk. Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk" dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:55
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Şimşek: Enflasyonda daha fazla düşüş bekliyorduk

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, normal şartlarda enflasyonda daha yüksek bir düşüş öngördüklerini dile getirerek, liradaki hızlı değer kaybının tahminlerini etkilediğini söyledi.

NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,  "Uzun vadede önemli riskler, sorunlar var. Riskler dengeli gözüküyor. Geçen sene Türkiye o kadar olumsuz koşula rağmen Türkiye 1 milyon net yeni istihdam oluşturmuş, G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuş. Bütçe açığı yüzde 2'nin altında tutuldu bu çok önemli. Merkez Bankası'nın son adımı önemli bir adımdı" dedi.

"Türkiye'nin erken seçimine piyasanın tepkisi hem doğru hem olumlu" diye konuşan Şimşek, "Belirsizlik azaldı. Yatırımcıların kafasındaki soru işareti kalktı. Seçimin hemen sonrasında hükümet kurulacak. Kim seçilirse seçilsin 5 yıl ülkeyi yönetecek. Piyasalar onun için olumlu bakıyor" ifadelerini kullandı. 

"Lirada hızlı değer kaybını öngörmüyorduk"
Önemli olanın enflasyonun önceliklendirilmesi olduğunu belirten Şimşek, "Enflasyonla mücadelede kararlı bir tutumun sergilenmiş olmasını önemsiyorum. Yıl sonuna oranla enflasyonla 1,7 puanlık düşüş var, daha fazla düşüş bekliyorduk, lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk. Enflasyon eninde sonunda tekrar aşağı yönlü trende girer, tek hane kur nedeniyle ilk çeyrek için kısa vadede zor görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırımcılar Türkiye'yi şaşırtıcı buluyor"
Şimşek, Türkiye'de reel ekonominin çok güçlü olduğunu bildirerek şunları söyledi:  "Yatırımcılar gerçekten bunu çok şaşırtıcı buluyor. Türkiye'nin uzun vadeli yatırım hikayesini çok güçlü destekleyen faktörler, bu dinamizm ve potansiyel ortada"

Son Güncelleme: 30.04.2018 18:16
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