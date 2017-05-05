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Simit Sarayı’na Bir Ödül Daha

05 Mayıs 2017 Cuma 12:31
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“Ulusal onurumuzu uluslararası boyuta taşıdık.“

Simit Sarayı'na Bir Ödül Daha
 Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Türkiye’nin önde gelen işadamlarının ve siyasilerin bir araya geldiği Forum İstanbul’da ödüle layık görüldü. Swissotel The Bosphorus’ta bu yıl 4-5 Mayıs tarihlerinde 16’ncısı düzenlenen Forum İstanbul konferanslarında ‘Ulusal Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı Gösterenler Ödülü’nü alan Kavukcu, ödül töreninde kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Abdullah Kavukcu, “Oxford Street’de mağazamızın önünde kuyruklar oluşturabiliyorsak dünya markası oluyoruz demektir.“ dedi. Ödülü ekip arkadaşlarım adına alıyorum diyen Kavukcu, “Bu vesileyle, sizlere, dünya markası olacağımızın sözünü veriyoruz.” dedi.
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