Simit Sarayı Suudi Arabistan’da büyümeye devam ediyor

Dünya markası olma vizyonuyla yurt dışı açılışlarını tüm hızıyla sürdüren Simit Sarayı, açtığı mağazalar ile Suudi Arabistan’da büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Salma Mall’da açılan Simit Sarayı mağazasında, geleneksel Türk lezzetlerinin yanı sıra arap misafirlerin damak tadına uygun ürün alternatifleri de yer alıyor.

16 metrekare dış, 70 metrekare iç alanı, sıcak atmosferi ve şık dekorasyonuyla ağzının tadını bilen Suudi Arabistanlılara hizmet verecek Salma Mall mağazasında; vazgeçilmez Simit Sarayı lezzetleri kahvaltı, simit, börek, kurabiye, sandviç, kruvasan, çörek, kek, pasta ve ekmeklerin yanı sıra taptaze malzemelerle hazırlanan Simit Burger, mantı, makarna, ızgara köfte gibi hem göze hem damağa hitap eden enfes seçenekler yer alıyor.

Anadolu Haber Ajansı