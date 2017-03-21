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SİMİT SARAYI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

21 Mart 2017 Salı 11:56
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Geleneksel Türk lezzetlerini dünya ile buluşturan, Türkiye’nin global arenadaki vitrin markası Simit Sarayı, hızla büyüdüğü Suudi Arabistan’da gördüğü yoğun ilgi üzerine Riyad, Zahran, Abha ve Mekke şehirlerinde açtığı mağazalarıyla lezzetlerini paylaşmaya devam ediyor.

SİMİT SARAYI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Dünya markası olma vizyonuyla hem yurt içinde hem yurt dışında yatırımlarına hız kesmeden devam eden Simit Sarayı, Arap yarımadasında açtığı mağazalar ile geleneksel Türk lezzetlerini dünya ile buluşturmaya devam ediyor. Suudi Arabistan’da çok sevilen Simit Sarayı, 2017 yılında özel çikolata ve lokum ürünlerinin yanı sıra hediyelik ürün satışlarına da başlayacak.

Suudi Arabistan’ın gözde alışveriş merkezlerinden Mekke Mall ve Zahran Mall’da açılan mağazalar Arap lezzet tutkularından büyük ilgi gördü. Çok sayıda yolcunun ziyaret ettiği Riyad ve Abha havaalanlarında açılan Simit Sarayı mağazaları ise hem şık dekorasyonu hem de çok sevilen lezzetleriyle Araplardan tam not aldı.

Suudi Arabistan ve Orta Doğu’da gördüğü ilgiyle gıdada bir dünya markası olma hedefine bir adım daha yaklaşan Simit Sarayı 2017 yılında büyümeye, ihracatını arttırmaya ve yatırım yapmaya devam edecek.
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