SİMİT SARAYI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Dünya markası olma vizyonuyla hem yurt içinde hem yurt dışında yatırımlarına hız kesmeden devam eden Simit Sarayı, Arap yarımadasında açtığı mağazalar ile geleneksel Türk lezzetlerini dünya ile buluşturmaya devam ediyor. Suudi Arabistan’da çok sevilen Simit Sarayı, 2017 yılında özel çikolata ve lokum ürünlerinin yanı sıra hediyelik ürün satışlarına da başlayacak.

Suudi Arabistan’ın gözde alışveriş merkezlerinden Mekke Mall ve Zahran Mall’da açılan mağazalar Arap lezzet tutkularından büyük ilgi gördü. Çok sayıda yolcunun ziyaret ettiği Riyad ve Abha havaalanlarında açılan Simit Sarayı mağazaları ise hem şık dekorasyonu hem de çok sevilen lezzetleriyle Araplardan tam not aldı.

Suudi Arabistan ve Orta Doğu’da gördüğü ilgiyle gıdada bir dünya markası olma hedefine bir adım daha yaklaşan Simit Sarayı 2017 yılında büyümeye, ihracatını arttırmaya ve yatırım yapmaya devam edecek.