SILVERLINE'DAN 10 MİLYONUNCU ÜRÜN

Amasya Merzifon’da 103 bin m² alanda kurulu Silverline Ankastre’nin üretim tesisinde, mavi ve beyaz yakalı çalışanlar ve tüm yönetim kadrosu 10 milyonuncu ürünün çıkacağı hatta toplandı. Heyecanla beklenen ve 10 milyonuncu ürün olarak çıkan davlumbaz, yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalandı. Üretim başında yapılan törende konuşan Silverline Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Mustafa Laçin “büyük emek, gurur ve memnuniyetle bugünlere geldik. 22 yıl önce markanın temeli atılırken de buradaydım. Bugünleri İlmek ilmek ördük, çok ter akıttık. O günlerde düşlediğimiz yerlere geldik, daha ilerisine de gideceğiz bundan eminiz. Silverline bugün sadece bizim değil ülkenin de gurur markasıdır. Yerli üretim, dünya markası olma yolunda ilerliyor. Bugün 10 milyonuncu ürünü hattan aldık, başarıyı rakamlarla anlatmak belki en kolayı ama altında yatan emeği, inanmışlığı kelimelere dökmek çok zor ” diyerek duygularını aktardı.



22 yıl boyunca her gün 1255 kişi Silverline’ı tercih etti…

1994 yılında 1050 metrekare alanda 25 kişilik bir kadro ile aspiratör ve davlumbaz üretimine başlayan marka, bugün Amasya Merzifon’da 103 bin m² alanda 1000 kişiye yaklaşan istihdamı ile üretim gerçekleştiriyor. İnsan gücünü bertaraf etmeyen robotik teknolojilerle tasarım odaklı, çevreci ve yenilikçi ürünler geliştiren Silverline, iç pazarda ilk 5 marka arasına girerek yerini sağlamlaştırırken, global ligde dünya devi markalarla rekabet halinde. Kurulduğu yıldan bu yana hedefini ‘dünya markası olmak’ olarak belirleyen Silverline, 22 yıl gibi kısa bir sürede yarattığı teknolojiler, geliştirdiği ürünler ve aldığı uluslararası ödüller ile büyük bir başarıya imza attı. Rekabet gücünü üretim ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla destekleyen Silverline Ankastre’nin 22 yılda elde ettiği başarıyı rakamsal örneklerle ifade eden Mustafa Laçin “ 22 yıl boyunca her gün 1255 kişi Silverline’ ı tercih etti. İlk günden bugüne 86 milyon kg sacı büktük, 30 milyon kg plastik ham madde işledik, 560 milyon vida ile birleştirdik, 17 milyon motor kullandık, 23 milyon kişi başı çalışma saatine ulaştık” dedi.



İç pazarda sektörde ilk 5 marka arasında…

Son 5 yılda solo ürün grubundan ankastreye dönüşümün hızlandığı sektörde, 2015 yılında Türkiye ankastre pazarı %15 büyüme ile 1 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Yenilenme pazarının ve inşaat sektöründeki hareketliliğin pozitif katkı sunduğu pazarda Silverline, 350 bin satış adedi ile Türkiye ankastre pazarında ilk 5 marka arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl ciro bazında yüzde 15 büyüme gerçekleştiren Silverline, yurtiçinde ve yurtdışında marka yatırımlarına hız verdi.



Yeni teknolojiler için performans ve güvenlik laboratuvarında inovatif çalışmalar

Fabrikada yer alan performans ve güvenlik laboratuvarında ODTÜ ile birlikte yürütülen ses kalitesi parametrelerinin geliştirilmesine yönelik projede, en sessiz ve akustik konforu en iyi olan davlumbaz teknolojisi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Proje tamamlandığında ses gücü düşük ve ses kalitesi parametrelerinin en iyi olduğu bir davlumbaz geliştirilmiş olacak. Ayrıca ozon gazı yardımı ile koku moleküllerinin parçalanması üzerine yoğunlaşılan projede ise, mutfak ortamında pişirme sırasında oluşan, istenmeyen kötü kokuların parçalanarak yok edilmesine yönelik çalışma yürütülüyor. Aspiratör, davlumbaz sektöründe ses kalitesi ve koku üzerine yaptığı çalışmalarla inovatif sonuç almaya çalışan ilk firma olmayı hedefleyen Silverline, bu konudaki yetkinliklerini artırmak amacı ile tam çınlamasız akustik oda geliştiriyor. Ses gücü ve ses kalitesi ölçüm ekipmanlarını da zenginleştiren marka yaptığı çalışmaların sonuçlanması ile mutfakların en büyük iki sorununa çözüm bulan ilk ve tek marka olacak.



Ankastre sektöründe ilk konsept mağazalaşmayı başlatan marka

Yurtiçinde ankastre grubunda ilk konsept mağazalaşmayı başlatan Silverline, 20 konsept mağazaya ulaştı. 500 bayisi ile müşteri memnuniyeti esasına bağlı olarak hizmet veren marka 220 yetkili servis ve satış sonrası hizmetlerindeki başarısıyla ile de tüketicisinden tam not alıyor. Kurulduğu yıldan bu yana teknolojiyi tasarım ve estetik ile harmanlayan ve bu doğrultuda üretim teknolojilerine sürekli yatırımlar yapan firma, dünya markası olma hedefi ile davlumbaz ve ankastre pazarında iddialı bir büyüme gerçekleştiriyor.



Dünya havalandırma ürün grubunda yaklaşık yüzde 4 pazar payı…

Dünyada 73 ülkeye ihracat gerçekleştiren Silverline, yabancı tüketiciye 4000’den fazla satış noktasından ulaşıyor. Özellikle Turquality sürecine dâhil olduktan sonra yurtdışında marka yatırımlarına hız veren ve 2016 yılı sonunda ihracatta yüzde 26 büyüme planlayan Silverline, bu yıl ihracat ağına Etiyopya, Vietnam, Şili ve Uruguay gibi yeni pazarları da ekledi. Türkiye ihracat sıralamasında 459. sıraya yerleşen, üretim adedi ile Avrupa'nın 5, dünyanın 10 büyük üreticisi arasında yer alan Silverline, dünya havalandırma ürün grubunun ise yaklaşık yüzde 4 ‘ünü elinde bulunduruyor. Birçok ülkede önemli pazar paylarına sahip olan marka, dünyada 39 ülkede kendi markasıyla satış faaliyetlerini sürdürüyor. Danimarka, Almanya ve Fransa lokomotif ülkeleri arasında…



Tasarıma 110 uluslararası ödül…

Ürünlerinde estetik ve fonksiyonelliği teknoloji ile buluşturan güçlü AR-GE ekibi, çevre ve enerji duyarlılığı yüksek ürünler ile de farklılığını ortaya koyuyor. Gerek tasarım gerekse teknolojisinde yarattığı faklılığı yıllardır dünyanın en saygın ödül kuruluşlarından aldığı ödüller ile tescilliyor. 2009 yılından bu yana katıldığı tüm yarışmalardan tasarım ve fonksiyonellik alanında ödüllerle dönen marka bugüne kadar 110 uluslararası ödülün sahibi oldu. Plus X, Reddot, Germany Design Awards, KitchenInnovation Award ve IF Design Award gibi önemli organizasyonlarda kendi tasarım felsefesiyle ortaya çıkardığı ürünleriyle ödüle layık görüldü.