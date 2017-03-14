SİLVAN BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri̇ Bakanı Veysel Eroğlu, Diyarbakır'da inşa edilen Si̇lvan Barajı'nın yüzde 70'i̇ni̇n tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen Silvan Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Burası, 175,5 metre yüksekliğiyle, bölgede Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliği taşıyacak. Yüzde 70 fiziki gerçekleşmesi sağlanan baraj, hiç sulama tesisi olmayan Silvan Ovası'nı suyla buluşturacak.

Batman sınırındaki köylerin arazilerini de suya kavuşturacak barajla, toplam 2 milyon 350 bin dekar zirai arazinin sulanması hedefleniyor. 268 milyon lira yatırım bedelli baraj, 160 megavat kurulu gücünde olacak.

Silvan İletim Kanalı 1. Kısım Projesi kapsamında bulunan bu araziler için ihtiyaç duyulacak, barajdan alınacak 212 metreküp/saniye sulama suyunu ovalara aktaracak Babakaya Tüneli ve İletim Kanalı inşaatında çalışmalar sürüyor. 240 milyon lira yatırım bedelli projenin, gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Silvan İletim Kanalı 2. Kısım Projesi kapsamında da Silvan Barajı'ndan alınacak 212 metreküp/saniye sulama suyu, bu tünel ve iletim kanalı vasıtasıyla sulanacak ovalara aktarılacak. Yüzde 25 fiziki gerçekleşme sağlanan Silvan Tüneli'nin 2018'de tamamlanması hedefleniyor.

- "Ülke ekonomisine yılda 1,1 milyar lira katkı"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, GAP'ın kilit tesisi durumunda bulunan Silvan Barajı'nın yüzde 70'ini tamamladıklarını bildirdi.

Silvan Barajı hizmete alındığında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli ikinci sulama projesi olacağını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Barajla 2 milyon 350 bin dekar zirai araziyi modern sulama sistemine kavuşturacağız. Silvan Projesi 4 aşamalı olarak planlandı. Her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artarken, Silvan Hidroelektrik Santrali'nde üretilen elektrik enerjisi azalacak. Proje muhtevasında Silvan Barajı başta olmak üzere 8 baraj ve 23 sulama tesisi olmak üzere toplam 31 iş kalemi mevcut. Projenin 2016 fiyatlarıyla maliyeti 6,8 milyar liradır."

Eroğlu, "Proje kapsamında bulunan Silvan Barajı, ara depolamaları ve sulama tesislerini hizmete aldığımızda ülke ekonomisine yılda 1,1 milyar lira katkı sağlanacak. 305 bin kişiye de istihdam alanı oluşturulacak." bilgisini verdi.

Anadolu Haber Ajansı