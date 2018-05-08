Siltaş Yapı yeni projesi Siltaş Marina satışta

Proje sakinlerinin misafirlerini beş yıldızlı otel konforunda ağırlayabilecekleri misafir süiti, kreş, müzik odası, cep sineması gibi pek çok özelliğe sahip olan Siltaş Marina, temel ihtiyaçlara cevap vermesi hedeflenen ticari üniteleri de bünyesinde barındırıyor. İnsana ve doğaya dost bir proje olarak akıllı ev altyapısıyla tasarlanan projede, elektrikli araçlar için e-şarj istasyonu da bulunuyor. Siltaş Marina’da lansmana özel olarak peşinde yüzde 10 indirim ve 60 ay sıfır faiz fırsatı sunan Siltaş Yapı, yüksek prim hedeflediği projesini Mayıs 2020’de teslim etmeyi planlıyor. Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörüne duydukları güvenle yatırımlarına artan bir ivme ile devam edecek olan Siltaş Yapı, Siltaş Marina’nın ardından Sancaktepe ve Kartal’da başlayacağı yeni projeler için gün sayıyor. Şirket, inşaat sektöründe 7 yılda gerçekleştirdiği yatırım tutarı kadar yatırımı, şimdi 2020’ye kadarki 2 yıllık süre içinde hayata geçirmeyi hedefliyor.

Tekstil sektöründeki 40 yıllık köklü geçmişin üzerine 2011 yılından itibaren inşaat sektörüne yoğunlaşarak insan odaklı ve kente değer katan yapılar inşa eden Siltaş Yapı, şimdi ise İstanbul’un hızla değerlenen bölgelerinden Pendik’in sahil şeridinde marinanın karşısında konumlanan yeni projesi Siltaş Marina’ya imza atıyor. Kapanmayacak panoramik deniz manzarası ile dikkat çeken “adalara karşı, bulutlara komşu” Siltaş Marina, Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özdemir, Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir ve Siltaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç’un ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen lansmanda tanıtılarak satışa sunuldu.



Temel yapı taşları tecrübe, güven ve kalite olan Siltaş Yapı hakkında bilgi veren Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özdemir, tekstil sektöründe hem üretim hem de mağazacılık tarafında 40 yıllık geçmişin üzerine 7 yıl önce inşaat sektörüne yoğunlaşma kararı aldıklarını söyledi. Bugüne kadar ağırlıklı olarak Pendik, Kartal, Maltepe aksında iş merkezleri ve Siltaş Nova Park, Siltaş Mavi Park, Siltaş Teras Park, Siltaş Safir Park ve Siltaş Flora Park gibi yeni nesil konut projeleri inşa ettiklerini belirten İhsan Özdemir, özsermaye ile sağlam adımlarla yol almayı misyon edindiklerini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti;



“Arsa geliştirmeden projelendirmeye, üretimden teslime ve satış sonrası hizmetlere kadar her alanda çok hızlı aksiyon alan bir şirketiz. Projelerimiz kapsamında beyan ettiğimiz her unsuru en ince ayrıntısına kadar eksiksiz olarak zamanında yerine getiriyoruz. Proje geliştirdiğimiz bölgeleri derinlemesine analiz ederek bölgenin ve hedef kitlemizin ihtiyaç ve taleplerine uygun nitelikte, ileri inşaat teknolojisi ile yüksek kalitede yenilikçi projeler üretiyoruz. İnşaat sektöründe güvene dayalı ilişkiler geliştirmiş bir şirket olarak satışı kısa sürede tamamlanan ve prim potansiyeli yüksek projelere imza artıyoruz”



3 yeni proje ile 7 yıllık yatırımı 2 yılda gerçekleştirecek

Türkiye ekonomisine ve lokomotif konumunda olan inşaat sektörüne duydukları güvenin ışığında yatırımlarını artıracaklarının altını çizen İhsan Özdemir, 2020’ye kadar Siltaş Marina da dahil olmak üzere 3 yeni proje hayata geçireceklerini açıkladı. Siltaş Marina’nın ardından Sancaktepe ve Kartal’da projelere başlayacaklarını belirten İhsan Özdemir, “Bugüne kadar inşaat sektöründe 7 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırım tutarı kadar yeni yatırımı, şimdi 2 yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.



7 bloğun yerinde 2 bloklu Siltaş Marina yükseliyor

İstanbul Anadolu yakasının yükselen değeri Pendik’in sahil şeridinde Pendik Marina’nın karşısında “Adalara karşı, bulutlara komşu” bir proje olarak yükselen Siltaş Marina’yı tanıtan Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir şu açıklamalarda bulundu;



“Bir kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirdiğimiz Siltaş Marina, toplam 8 bin metrekare üzerinde 20 katlı iki blokta 2+1’den 4+1’e kadar çeşitli büyüklük ve özellikte 200 konut, 4 ticari ünite ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. 7 bloğu yıkarak yerine sadece 2 blok inşa ettiğimiz projemizin yüzde 70’ini sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayırdık. Marmara’nın kıyısında, adaların karşısında, kapanmayacak panoramik deniz manzarası ile dikkat çeken Siltaş Marina’nın özel mimarisi sayesinde projede yer alan konutların tamamı denizi görebiliyor.”



Tüm ulaşım alternatiflerinin kesişim noktasında

Kara, deniz, hava yolu ve raylı sistem gibi pek çok farklı ulaşım alternatifinin kesişim noktasında yer alan Siltaş Marina’nın konumu ile ilgili bilgi veren Murat Özdemir, “Projemiz Pendik sahile 1,5 dakika, Pendik Marina’ya 2 dakika, metroya 3 dakika, yüksek hızlı trene ve İDO Pendik Terminali’ne 5 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 13 dakika ve üçüncü köprü bağlantı yoluna 17 dakika mesafede konumlanıyor. Deniz taksi ve deniz otobüsüyle ulaşım imkanı sayesinde zamandan tasarruf sağlayan projemiz, teknesi ve yatı olanlar için de eşine az rastlanır bir konfor sunuyor. Yakın zamanda teknoloji ve inovasyon konusunda Türkiye’nin Silikon Vadisi olmaya hazırlanan Teknopark’a 15 dakika mesafede bulunan Siltaş Marina; birçok AVM, eğitim kurumu, kamu kurumu ve hastanenin yanı başında yer alıyor. Lokasyonu sayesinde pilotlar, hostesler, avukatlar, öğretim görevlileri, şirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerinden yoğun ilgi görüyor ” şeklinde konuştu.



İlk kez Siltaş Marina’da uygulanacak LifeX Konsepti

Siltaş Yapı’nın ilk kez Siltaş Marina’da hayata geçireceği ve gelecek tüm projelerinde bölgenin ihtiyaçları ve beklentiler doğrultusunda daha da zenginleştirerek uygulayacağı LifeX Konsepti hakkında bilgi veren Murat Özdemir, “Bu konsept ile standart sosyal donatılardan farklı olarak yaşama ekstra konfor, kolaylık ve keyif katan pek çok unsuru bir arada sağlayarak sadece bir ev değil, komple bir yaşam alanı sunuyoruz” dedi.



Beş yıldızlı otel konforunda misafir süiti

LifeX Konsepti içinde en çok ilgi gören sosyal donatılardan birinin proje sakinlerinin evlerine gelen misafirlerini beş yıldızlı otel konforunda ağırlayabilecekleri misafir süiti olduğunu belirten Murat Özdemir, “Bu sayede Siltaş Marina’lılar kalabalık misafirlerini nasıl rahat ettireceklerini dert etmeden sevdiklerinin projenin ortak alanı içinde yer alan deniz ve adalar manzaralı lüks misafir süitinde konaklamalarını sağlayabilecekler” diye konuştu.



Yaşama ekstra konfor katan akıllı evler

Siltaş Marina’da uygulanan LifeX Konsepti hakkında detaylı bilgi veren Murat Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu özel konseptimiz içinde ebeveynlerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği kreş, yüksek ses yalıtımı sayesinde çevreye rahatsızlık vermeden istenilen enstrümanın çalınabileceği ve eğitim alınabilecek müzik odası, proje sakinlerinin aileleri ve arkadaşlarıyla geniş ekranda film ve maç izleyebilecekleri ya da konsolda oyun oynayabilecekleri cep sineması öne çıkıyor. Akıllı ev sistemi altyapısının bulunacağı projemizde; yeşil enerjiyle çalışan elektrikli araçlar için e-şarj istasyonu, kitap ve kahve keyfini bir arada sunan cafe kütüphane, dört mevsim yüzme imkanı bulunan yüzme havuzu, fitness salonu ve sauna da yer alıyor. Yürüyüş ve bisiklet parkuru, çocuk parkı ve basketbol sahasının yanı sıra proje sakinlerinin temel ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen ticari üniteler de bulunuyor.”



Ambulansın girebildiği otopark

Yüksek ağaçlarla ferahlık hissi oluşturan peyzaj düzenlemesi ile insana ve doğaya dost bir proje olarak tasarlanan Siltaş Marina’da, başta çocuklar olmak üzere proje sakinlerinin rahatı ve güvenliği için site içi araç trafiğine izin vermeyen kapalı otopark bulunduğunu ifade eden Murat Özdemir, “Projemizde ambulansın girebildiği otoparka ek olarak bloklarda sedye taşınabilen asansörler de bulunuyor” dedi.



Adalar manzaralı balkon ve teraslar

Adalar manzaralı balkonları ve terasları ile doyulmaz seyir keyfi sunan Siltaş Marina, “7/24 güvenlik hizmeti ve kapalı devre kamera sistemi tarafından korunacak Siltaş Marina’yı, yüksek deprem standartları ve deprem yönetmeliğine uygun olarak radye temel ve betonarme karkas sistemi ile inşa edilecektir.



Lansmana özel indirim ve sıfır faiz

Siltaş Marina’nın lokasyonu, tüm daireler için geçerli kapanmayacak deniz manzarası, LifeX Konsepti gibi özellikleri ile ön satış döneminde yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Siltaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç, şu açıklamalarda bulundu; “Projemizde 52 adet açık ve kapalı mutfak alternatifleri bulunan 2+1, 140 adet 3+1 ve 8 adet 4+1 daire bulunuyor. Metrekare fiyatları 7.500 TL’den başlayan Siltaş Marina’da daire tiplerine göre başlangıç fiyatlarını KDV dahil olacak şekilde; 2+1 daireler için 595 bin TL, 3+1’ler için 895 bin TL ve 4+1’ler için 1 milyon 270 bin TL olarak belirledik. Lansman dönemine özel kampanyamız kapsamında peşin alımlarda yüzde 10 indirim ve 60 ay sıfır faiz fırsatı sunuyoruz. Yüksek prim hedefi ile yatırımcılar için de cazip bir proje olan Siltaş Marina’yı Mayıs 2020’de teslim etmeyi planlıyoruz. Şu an gayrimenkul yatırımı için fırsat dönemindeyiz. Şimdi Siltaş Marinalı olanlar, yakın gelecekte çok karlı çıkacak.”