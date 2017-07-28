Silivri'de deprem tahmin istasyonu hizmete girdi

İSTANBUL (AA) - ABD merkezli GeoCosmo ile Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) iş birliğiyle kurulan, deprem öncesindeki meteorolojik ve jeolojik değişikliklerin bir arada inceleneceği deprem tahmin istasyonu hizmete açıldı.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Bölümünden Prof.Dr. Orhan Şen, DOHAD Başkanı Fuat Agalday ile GeoCosmo Araştırma Merkezi Vakfı Başkan Yardımcısı Ronald Karel, açılışın ardından deprem tahmin istasyonunu gezdi.

Işıklar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bugün çok önemli bir gelişmeyi Silivri'de hayata geçirdiklerini belirtti.

Dünyada ilk kez bu kadar kapsamlı ve detaylı, depremi iki ay öncesinden haber verebilecek istasyonun hizmete açıldığını anlatan Işıklar, "İstasyon 2014 yılında çalışmaya başlamıştı. NASA ile iş birliği yapılarak daha donanımlı hale getirildi. GeoCosmo Araştırma Merkezi, DOHAD ve İTÜ'nün burada çok önemli çalışmalarını görüyoruz. Türkiye için bu alanda büyük bir çalışma ve bilgi birikiminin vardığı son nokta. Bu sistemin bir örneği başka ülkede yok. Depremi 2-3 ay öncesinden haber verebilecek bir teknoloji Türkiye'de hayata geçmiş durumda. Bu, Türk bilim insanın başarısıdır.'' diye konuştu.

GeoCosmo Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Ronald Karel de 2014 yılında üç ay süreyle NASA'da çalışma yaptıklarını ve böyle büyük bir istasyon inşa etmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu istasyonda birçok parametrenin olduğunu dile getiren Karel, "Bütün gazları ve verileri ölçüyoruz. Uydudan alacağımız verileri de ölçeceğiz. Bir çok veriyi ölçüp, değerlendireceğiz. Değerlendirmeler çok uzun sürebilir. Amacımız, depremin yerini, zamanını ve kuvvetini bildirmektir." dedi.

DOHAD Başkanı Fuat Agalday da araştırmalara göre, deprem olmadan 15-30 gün önce ölçülebilir parametlerde değişimlerin gerçekleştiğini ifade etti.

Silivri'de hizmete açılan bu istasyonda deprem olmadan önceki birçok parametreyi takip etmeye başladıklarını anlatan Agalday, "Burada sismik, elektromatik ölçümler ve gaz ölçümleri yani mültidisiplinler ölçümler yapıyoruz. Büyük depremler öncesinde, örneğin 7 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerden yaklaşık bir ay öncesine kadar ölçülebilir parametrelerde mutlaka değişikler tespit edilebiliyor." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı