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Silestone Tribal Kitchen çağlar ötesi bir yolculuğa çıkarıyor

Ünlü tasarımcı Steffany Hollingsworth’un tasarladığı, dokusu, sıcaklığı ve doğal renk kombinasyonuyla zengin bir görünüm sunan Tribal Kitchen’da, doğal taşın estetiği ve zaman tanımayan zarafetinden esinlenerek geliştirilen Silestone Eternal Serena ve Eternal Marquina Suede kullanıldı.

Silestone Tribal Kitchen çağlar ötesi bir yolculuğa çıkarıyor

Ünlü tasarımcı Steffany Hollingsworth’un tasarladığı, dokusu, sıcaklığı ve doğal renk kombinasyonuyla zengin bir görünüm sunan Tribal Kitchen’da, doğal taşın estetiği ve zaman tanımayan zarafetinden esinlenerek geliştirilen Silestone Eternal Serena ve Eternal Marquina Suede kullanıldı.

07 Mart 2018 Çarşamba 13:52
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Silestone Tribal Kitchen çağlar ötesi bir yolculuğa çıkarıyor

Doğal taş sektöründe en rağbet gören egzotik mermerlerden esinlenerek geliştirilen Silestone Eternal Koleksiyonu ünlü tasarımcılara ilham veriyor, kullanıcıları çağlar ötesi bir yolculuğa çıkarıyor. Silestone Eternal Serena ve Eternal Marquina Suede, ünlü tasarımcı Steffany Hollingsworth’un tasarladığı, dokusu ve sıcaklığıyla doğal, renk kombinasyonuyla zengin bir görünüm sunan Tribal Kitchen’da kullanılıyor. Gezgin bir ev sahibini temsil eden Tribal Kitchen, insanları şöminenin etrafında biraraya getiren geleneksellikte bir görünüm sunuyor ve tarihi köklerle bağlantı kuran bir duyguyu çağrıştırıyor.

Son Güncelleme: 07.03.2018 14:00
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