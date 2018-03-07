Silestone Tribal Kitchen çağlar ötesi bir yolculuğa çıkarıyor

Doğal taş sektöründe en rağbet gören egzotik mermerlerden esinlenerek geliştirilen Silestone Eternal Koleksiyonu ünlü tasarımcılara ilham veriyor, kullanıcıları çağlar ötesi bir yolculuğa çıkarıyor. Silestone Eternal Serena ve Eternal Marquina Suede, ünlü tasarımcı Steffany Hollingsworth’un tasarladığı, dokusu ve sıcaklığıyla doğal, renk kombinasyonuyla zengin bir görünüm sunan Tribal Kitchen’da kullanılıyor. Gezgin bir ev sahibini temsil eden Tribal Kitchen, insanları şöminenin etrafında biraraya getiren geleneksellikte bir görünüm sunuyor ve tarihi köklerle bağlantı kuran bir duyguyu çağrıştırıyor.