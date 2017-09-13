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SILA’DAN 10. YILINA ÖZEL KONSER

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:14
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Pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla, müzik kariyerinin 10. yılında Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen sonbahar konserleriyle 23 Ekim’de Maslak Tim Show Center’da ‘Heybeden Şarkılar’ını seslendirecek.

SILA'DAN 10. YILINA ÖZEL KONSER
Heybeden Şarkılar konser serisi ile geçtiğimiz Mart ayından bu yana 8 şehir, 25 konser ile Türkiye’yi karış karış gezen Sıla, kariyerinin 10. yılında en güzel şarkılarını sevenleri için söyleyecek. Tüm konserleri kapalı gişe gerçekleşen Sıla, 23 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.00 ‘da Maslak Tim Show Center’da sahne alacak. Pop müziğinin başarılı kadın sanatçısı, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği efsane şarkılarıyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.


Sıla konser biletleri 14 Ekim tarihinden itibaren Biletix’te satışa çıktı.


Tarih: 23 Ekim Pazartesi

Saat: 21.00

Yer: Maslak Tim Show Center

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