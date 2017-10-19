Sıla’dan 10. yıla özel “ON ’DAN KALAN” konser serisi

“Heybeden Şarkılar” konserleri ile büyük beğeni toplayan ve kapalı gişe konserlere imza atan Sıla, sanat hayatının 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 10. sanat yılına özel “On’dan Kalan” konser serisi ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan başarılı popçunun 23 ve 30 Ekim’de gerçekleştireceği konserlerinin biletleri ise şimdiden tükendi. Hayranlarının 10. yıl konserine büyük ilgi gösterdiği Sıla’nın 6 Kasım konserinin biletleri de tükenmek üzere. Konserlerine hız kesmeden devam eden Sıla, yoğun istek üzerine 13 Kasım'da Tim Maslak Show Center'da hayranlarıyla buluşacak.



SILA’DAN MESAJ VAR

10. yıl konserleri ile ilgili hayranlarına mesaj veren Sıla; “-Her şeyden biraz kalır- diyor birileri, çoğulluk haklılıktır. Kavanozda biraz kahve, kutuda biraz ekmek, insanda biraz acı“ der şair. Her şeyden biraz kaldı bende de. En çok da on’dan kalana olacak cümlelerim. Bir kere ne olduysa oldu çok şarkı oldu. Hep şarkı oldu, hep şiir oldu. Çocuklar okullarından mezun oldu, evler değiştirdik, sevgililer, eşler, işler değiştirdik. Aşık olduk. Gidenler oldu, araflar oldu, kalan sağlar bizim oldu, sınavlar verdik, özlemler arttı, jüpiter bu ay tekrar akrep burcuna geldi, televizyona daha az bakar olduk, fotoğraflara daha çok. Zamanın nasıl geçtiğine inanamadık. Daha dün gibi dediğimiz her şey on’dan kalan oldu. Kalbim elimde yaşadım her zaman. Hem size hem kendime ses oldum, saz oldum, söz oldum. Siz de aldınız beni size kattınız. Hoş geldik, hoş gördük. Beraber oturduk sofralara, dans ettik, gözyaşı olduk, omuz ya da bi kahkaha... Evine bıraktık o kızı, kapının önüne koyduk oğlanı. Aşk ettik, meşk ettik, rest çektik. Belki istifa ettik, yalnızlığımızı bölüştük, mutluluklarımızı çoğalttık, iki ayağımızın üstünde durduk en çok da. Tahmin edebildiğimizden daha çok anımızda olduk belki. Ben hep duydum sizi. Siz de beni... Son on yılda ne olduysa hepsini konuşacağız o akşamlar...” dedi.

Tarih: 23 Ekim - 30 Ekim Pazartesi

6 Kasım - 13 Kasım Pazartesi

Saat: 21.00

Yer: Tim Maslak Show Center

Basın Bülteni