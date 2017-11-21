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Sıla sevgisi yağmur dinlemedi

21 Kasım 2017 Salı 10:36
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Pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sıla, Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği ve kariyerinin 10. yılına özel gerçekleştirdiği “ON’dan Kalan” konser serisinin 5. haftasında TİM Show Center’ı bir kez daha salladı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen hayranlarının salonu hınca hınç doldurduğu konserde Sıla, birbirinden güzel şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi.

Sıla sevgisi yağmur dinlemedi
 10. sanat yılını “ON’dan Kalan” konserler serisiyle kutlayan Sıla, dün akşam TİM Show Center’da yine unutulmaz anlar yaşattı. Serinin beşinci konserini gerçekleştiren başarılı sanatçı, yağmurlu havaya kendisini yalnız bırakmayan seyircisiyle unutulmaz anlar yaşadı. Bekar şarkılar, platonik şarkılar, kavuştular şarkıları, daraldılar, ayrıldılar ve partili şarkılar olmak üzere 6 farklı konseptte topladığı şarkılarını, muhteşem sahne performansıyla pekiştirerek Sıla, enerjisiyle de kendine hayran bıraktı. Konseri dinlemeye gelen ünlü isimler arasında Raşit Bağzıbağlı, Gül Gölge Saygı, Nazlı Çelik, Hande Gamgam, Öznur Yakın ve Yeliz Keskin de vardı. Sıla, Raşit Bağzıbağlı ve Roland Mouret imzalı kostümleriyle sahnede göz doldurdu.

YOĞUN İSTEK ÜZERİNE KONSERLERE DEVAM EDECEK
Öte yandan beş haftadır her Pazartesi TİM Show Center’da hayranlarının karşısına çıkan başarılı sanatçı Sıla, 25 Kasım’da Ankara’da dinleyicileriyle buluşacak. Sevilen sanatçı, biletleri şimdiden tükenen 25 Kasım Ankara Congresium konserinin ardından 27 Kasım’da yeniden Tim Show Center’da İstanbullular ile buluşmaya devam edecek. “ON’dan Kalan” konser serisi için İzmir’e 10 Aralık’ta gidecek olan Sıla, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştireceği konserle hemşehrilerine müzik ziyafeti çekecek.

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