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Sıla "ON'DAN Kalan" Konserleriyle Pazartesi Günlerinin Vazgeçilmezi oldu

31 Ekim 2017 Salı 11:34
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Pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sıla, kariyerinin 10. yılına özel gerçekleştirdiği “ON’dan Kalan” konserlerine devam ediyor. Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen konser serisinin ikincisini dün akşam TİM Maslak Show Center’da gerçekleştiren Sıla, binlerce hayranıyla birlikte en sevilen şarkılarını söyledi.

Sıla
 23 Ekim'de "ON'dan Kalan" konserlerinin ilkiyle sanat hayatının 10. yılını kutlayan Sıla, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Dün akşam TİM Maslak Show Center'da sahneye çıkan Sıla, 10 yıllık kariyer serüvenindeki sevilen şarkılarını seslendirdi.

6 Konseptte “ON’dan Kalanlar
Sıla “ON’dan Kalan” şarkıları 10. yılımıza özel bir konsept olarak oluşturduk. 6 bölümden oluşuyor konserimiz. Bence herhangi bir bölümünde özel hayatınıza dair kendinizi yakalayacaksınız. Konseptimizde bekar şarkılar, akabinde platonik şarkılar, kavuştular şarkıları, daraldılar, ayrıldılar ve partili goy goy şarkılar var. “ dedi.

Anne ve Babası da Yalnız Bırakmadı
Balmain’e ait 2 farklı kostümle sahneye çıkan Sıla, sesiyle olduğu kadar görüntüsüyle de binlerce müzikseveri kendisine hayran bıraktı. Konseri izlemeye gelenler arasında Hamdi Alkan, Burak Yakın, Tarık Sezer, Onur Gülmek, Çiğdem Batur, Deniz Akkaya, Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın yanı sıra ünlü sanatçının anne ve babası Şükrü-Ömür Gençoğlu çifti de yer aldı. Kızları Sıla Gençoğlu’nu üst balkondan takip eden anne ve babası, hemen her şarkıda kızlarına eşlik ettiler.

Yaklaşık üç saat süren konserin son bölümlerinde gitaristi Cudi Genç’in doğum gününü sahnede kutlayan Sıla, seyircilere Cudi Genç’i işaret ederek büyük alkış istedi.

‘’Önümüzdeki Pazartesi yine burada tekrar buluşmak üzere’’ sözleriyle seyircileri bir kez daha selamlayan Sıla, Afitap şarkısıyla muhteşem bir final yaparak geceyi sonlandırdı.

Basın Bülteni
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