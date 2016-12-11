Siirt'teki maden faciası

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen faciada toprak altında kalan işçiye ulaşılması için çalışmalar devam ediyor.

Maden köyünde 17 Kasım'daki faciada toprak altında kalan 16 işçiden 15'nin cenazelerine ulaşılırken, işçilerden 21 yaşındaki İbrahim Kılınç'ın bulunması için Siirt, Batman, Şanlıurfa, Adıyaman, Samsun, Malatya, Bitlis, Diyarbakır, Van, Erzurum, Ankara, Konya ve Zonguldak'tan gelen AFAD, Kızılay, UMKE, Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, TPAO, DEDAŞ, Türk Telekom, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Park Elektrik görevlilerinden oluşan 689 kişi çalışma yapıyor.

Çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı eğitimli arama kurtarma köpeklerinin de desteğiyle kar yağışı altında 213 iş makinesiyle yürütülüyor.

Olayın yaşandığı bölgede zaman zaman yağışın etkili olması nedeniyle ara verilen çalışmalar, yağışın durmasıyla yeniden başlıyor.

AFAD ekiplerince, oluşturulan kriz merkezinde enkaz altında kalan işçinin yakınlarına bilgi veriliyor, psikolojik destek sağlanıyor.

Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırda bekleyen vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulunuluyor.

Anadolu Haber Ajansı