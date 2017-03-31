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Siirt'in merdivenleri renkleniyor

31 Mart 2017 Cuma 13:57
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- İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinin desteklediği üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Gönüllüler Topluluğu, kentteki merdivenleri boyuyor

Siirt'in merdivenleri renkleniyor
 SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinin desteğiyle üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Gönüllüler Topluluğu, kentteki merdivenleri boyuyor.
Topluluk üyeleri, belediyenin destekleriyle kentteki merdivenleri boyayarak farkındalık oluşturmak istiyor.

Genç Gönüllüler Topluluğu Başkanı Ahmet Doğan Kilis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluk olarak toplum yararına çalışmalar kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı merdivenleri boyadıklarını söyledi.Gençler olarak görselliğe önem verdiklerini kaydeden Kilis, merdivenlerin rengarenk ve iç açıcı olmasını istediklerini, bu konuda çalışmalarının sürdüğü belirtti.

Vatandaşların çalışmalarına destek verdiğini ifade eden Ahmet Doğan Kilis, "Her şeyi devletten beklemeyelim, herkes evinin önünü temizlesin ve renklendirsin. Herkes bu bilinçte olursa, kentimiz çok daha güzel olur. Toplum yararına yaptığımız bu çalışmalar farkındalık oluşturmak amacıyla devam edecektir." dedi.
Siirt Belediyesinde sosyolog olarak görev yapan Servet Kılıç ise belediye olarak daha temiz bir Siirt için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Gençlerden oluşan topluluğun belediyeden talepte bulunduğunu, bu güzel çalışmaya kayıtsız kalmayarak destek sağladıklarını aktaran Kılıç, "Belediye olarak Siirt'te farklılık oluşturabilecek bu tarz güzel çalışmalara desteğimiz devam edecektir." diye konuştu. Topluluk üyesi Merve Argun da belediyenin sunduğu maddi imkanlarla merdivenleri boyamaya başladıklarını, gençler olarak bu işi gönüllü yaptıklarını, kente katkı sağlamak istediklerini aktardı.

Etkinliği memnuniyetle karşıladığını kaydeden vatandaşlardan Sevim Yıldırım da gençlerin çalışmasının çok güzel olduğunu, merdivenlerin rengarenk olduğunu anlattı.Esnaf Halil Ergin ise gençlerin belediye desteğiyle böyle bir etkinlik yapmasının güzel olduğunu, böyle güzelliklerin artarak devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Haber Ajansı
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