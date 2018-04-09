Sigorta Cini’nin yeni IK müdürü Çiğdem Topçu Oldu

Ankara Üniversitesi’nde hem lisans hem de yüksek lisansını Biyoloji bölümünde dereceyle tamamlayan Çiğdem Topçu,2013 yılında Bahçeşehir Ünversitesi’nde İngilizce İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.



Çalışma hayatına Adalet Bakanlığı’nda başlayan Topçu, Fontana Pietro Kalıp Sanayi ve Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri’nde insan kaynakları profesyoneli olarak çalışmış ve pek çok İnsan Kaynakları süreç kurulumu projesinde yer almıştır.



Çiğdem Topçu’nun gelişiyle güçlenen Sigorta Cini, klasikleşmiş sigorta anlayışının dışında bir perakende zinciri olarak hizmet vermektedir.