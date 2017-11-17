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Sigorta Cini’nden yeni iş birliği

17 Kasım 2017 Cuma 11:10
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Türkiye'nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri Sigorta Cini, yaptığı iş birlikleri ile gücünü artırmaya devam ediyor. Sigorta Cini, emin adımlarla büyümesini devam ettiren Koru Sigorta ile anlaşma imzaladı.

Sigorta Cini'nden yeni iş birliği
Sigorta sektöründe deneyimli bir ekibin bir araya gelerek kurduğu Koru Sigorta ile Türkiye'nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri Sigorta Cini, iş birliği anlaşması imzaladı.

Yapılan iş birliği sayesinde gücüne güç katan Sigorta Cini, Koru Sigorta’nın da aralarında olduğu Türkiye’nin en seçkin ve güvenilir sigorta firmalarından en uygun teklifi size sunabilmek için alt yapısına ve portföyüne yatırım yapmaya devam ediyor.

Çözümcül bir bakış açısı, örnek bir iş modeli ve yenilikçi bir yönetim anlayışı ile geleceğin sigorta şirketi olmaya aday olan Koru Sigorta’nın tüm ürün ve hizmetlerini sunacak olan Sigorta Cini, kendi büyümesinin yanı sıra Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyor.

Kampanyalar hakkında daha fazla bilgi almak için www.sigortacini.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Sigorta Cini’nin Türkiye genelinde bulunan mağazalarından birine uğrayabilirsiniz.

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