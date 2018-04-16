Sigorta Cini, Türk Nippon Sigorta İle İşbirliği

“Mahallenizin Sigorta Mağazası” Sigorta Cini, Türkiye ekonomisine katkı sağlayarak büyümesini devam ettirirken, Türkiye’nin en seçkin ve güvenilir sigorta firmalarından en uygun teklifi sunabilmek için alt yapısına ve portföyüne yatırım yapmaya devam ediyor.



Sigorta Cini’nin bünyesindeki 19. şirket olma özelliğine sahip Türk Nippon Sigorta işbirliği ile her türlü koşulda müşterilerinin yanında bulunarak onların tüm sigorta ihtiyaçlarına çözüm üreten ürün ve hizmetlerini de müşterilerine sağlayacak. Türk Nippon Sigorta; Kasko, Konut, Trafik, DASK, Seyahat Sigortası haricinde hamileliğinizin her döneminde yaptırabileceğiniz Hayata Merhaba Doğum Paketi, Sağlığım Sizde (Yabancı Sağlık Sigortası) ve 80 yaşa kadar mevcut hastalıklarınızı da teminat altına alan Sağlığınız Bizde TSS poliçesi gibi sektörde fark yarattığı ürünleriyle müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarını karşılıyor.