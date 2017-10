SİGNAL WHITE NOW TOUCH Anında beyazlık ile göz kamaştırın

Diş minesine zarar vermeyen Signal White Now Touch, kolay uygulanabilir özelliği ile güzellik rutininizi değiştiriyor. Göz alıcı bir gülüşün, güzelliğin vazgeçilmez parçası olduğunu bilen Signal, White Now Touch ile kusursuz gülüşler için dişlerinize tek dokunuşla uygulayacağınız yeni bir makyaj malzemesi sunuyor. Diş macununa, diş fırçasına, hatta suya bile gerek kalmadan dişleriniz anında beyazlık ve ışıltı saçıyor.

Her an her yerde yanınızda

Signal White Now Touch, Mavi Işık Teknolojisi ile yalnızca 3 aşamada ışıltılı bir gülüş sağlıyor. White Now Touch, dişlere ince bir tabaka halinde sürüldükten sonra 1 dakikadan az bir sürede mavi pigmentlerin ve ışık yansımalı parçacıkların diş yüzeyinde belirmesi ile dişteki renk kusurlarını gidermeye yardımcı olurken, dişlerin doğal bir ışıltı ile bembeyaz olmasını sağlıyor.

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 54,90 TL.

Basın Bülteni