SİGN OF THE CİTY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Her yıl, Türkiye’nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul projelerinin, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve akademisyenler tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirildiği Sign Of The City Awards’ın üçüncüsü, 9 Kasım akşamı gerçekleştirildi. Sektörden birçok firmanın yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşen yarışmada, 79 farklı projenin 122 başvurusu değerlendirme sürecinden geçti. Jüri üyeleri, tamamlanmış ve devam eden projeleri değerlendirerek ödül sahiplerini belirledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, “En İyi Karma Kullanımlı Proje” kategorisinde birinciliği Vadistanbul projesi ile Artaş & Invest Ortaklığı alırken ödülü, Hyundai Elevator Türkiye CEO’su Hakan Ek takdim etti.



Sign of the City Awards’a üçüncü kez platin sponsor olarak destek verdiklerini belirten Hakan Ek, bu yıl gerçekleştirilen ödül töreninin kendileri için önceki yıllardan daha farklı olduğunu söyledi. Sign of the City’ye sponsor oldukları ilk 2 yılda HMF Hyundai Asansör olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Hakan Ek, “Yaz aylarında Hyundai Elevator ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık anlaşmasının ardından faaliyetlerimize artık Hyundai Elevator Türkiye olarak devam ediyoruz. Kore devi Hyundai Elevator, Kore ve Çin’den sonra en büyük satışlarını Türkiye’de gerçekleştiriyor ve Türkiye’yi ikinci bir iç pazarı olarak görüyor. Çok büyük bir markanın, Türkiye ekonomisine olan güvenini ve inancını bu şekilde göstermesi, inşaat sektörünü destekleyen diğer tüm sektörler açısından çok değerli” diye konuştu.



“En İyi Çok Katlı Konut”ta Hyundai imzası

Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin Türkiye’de her yıl büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirten Hakan Ek, sözlerine şöyle devam etti: “Ödül töreninin, sektörün gelişimi ve geleceği için çok faydalı bir organizasyon olduğuna inanıyorum. Gelenekselleşen ve artık uluslararası boyuta taşınmasını beklediğimiz Sign of the City Awards, bu anlamda Türkiye’de gayrimenkul sektörünün ve sektör temsilcilerinin kendilerini tartması açısından oldukça büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu. Gecede, Hyundai Elevator Türkiye’nin, projesinde yer aldığı iş ortaklarından İŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın Manzara Adalar projesi de, “En İyi Çok Katlı Konut” kategorisinde ödüle layık görüldü.



Dev projelerde yer alıyor

2010 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Hyundai Elevator; dünya üzerindeki güçlü referanslarıyla yakaladığı başarı ve büyümeyi burada da sürdürdü. Kısa sürede önemli ve büyük projelerde yer alan marka, 6 yılda sektörün öncelikli tercih edilen markalarından birisi haline geldi. Metropol İstanbul, Diyarbakır Havalimanı, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro hattı, Folkart Towers, Nidakule Ataşehir-Levent, Varyap Meridian, Water Garden, Manzara Adalar, İSTMarina, İstanbul Adalet Sarayı, Ülker Arena, Nurol Tower, ve Sarphan Finans Park gibi birçok farklı ve prestijli projede sahip olduğu ileri teknoloji ürünler ile fark yaratan Hyundai Elevator, özellikle 25 kat ve üzeri binalarda yüksek hızlı asansör segmentinde aktif olarak yer alıyor. Yakın zamanda alçak konut segmentine uygun ürünleri ile de pazarda yer almaya başlayacak.