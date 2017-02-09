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Sigaraya elveda demek mümkün

09 Şubat 2017 Perşembe 17:29
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Birçok insan her yeni yıla hatta her haftaya “Bu kez sigarayı kesin bırakıyorum” diye başlıyor. Sigara günümüzde önde gelen ölümcül hastalıkların, önlenebilir nedenlerinin başında geliyor. Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal sigarayı bırakmanın püf noktaları üzerinde durdu. Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal sigarayı bırakmanın yollarını anlattı.

Sigaraya elveda demek mümkün

Çocukluk çağında başlayıp bağımlılığa dönüşüyor
Çocukluk ve gençlik çağında kazanılan sigara içme alışkanlığı, sosyal, psikolojik ve genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Çocukluk çağında anne, baba veya diğer büyüklerinin sigara içtiğini gören çocuk, merak içgüdüsü ile sigara içmek istiyor. Ebeveynler sigara içtiği halde çocuğa “Ben sigara içiyorum ama sakın sen içme” dendiğinde çocuğa inandırıcı gelmiyor ve sorunun büyük olmakla ilgisi olduğunu düşünüp sigarayı büyümüş olmanın bir sembolü olarak görmeye başlıyor. Küçük yaşlarda birkaç adetle başlayan sigara alışkanlığı 8-10 yıl içinde artış göstererek nikotin bağımlılığı ortaya çıkıyor.

Pasif içici deyip geçmeyin
Pasif içicilerin yaşadığı en tehlikeli durum yanan kül tablasındaki sigaradan çıkan toksik gazdır. Pasif içicilik, filtreli ya da filtresiz, düşük katranlı ya da nikotinli sigara dumanına maruz kalma, dumanın oranı, kapalı yerin boyutu, solunan miktar, maruz kalma süresi gibi değişik faktörlerden etkilenmektedir.

1 yıl takiple sigaradan kurtulun
Sigara içme alışkanlığı insanların sonradan edindiği bir davranıştır. Yani in­sanların doğasında sigara içme davranışı yoktur. Bu nedenle sigara içme davranışından vazgeçilmesi de mümkündür. Sigara içme nikotin bağımlılığı sonucu sürdürülen bir davranıştır. Sigara içen bireylerin yüzde 70’i hayatlarının bir döneminde sigarayı bırakmayı türlü yöntemlerle deniyor. Sigara içiminde davranış alışkanlığı, fizik ve psikolojik bağımlılık büyük rol oynuyor. Bu sebeple sigarayı bırakabilme süreci bir hekim kontrolünde yaklaşık 1 yıllık takiple mümkün oluyor.

SİGARAYA SONSUZA KADAR ELVEDA DİYEBİLİRSİNİZ
Hedeflediğiniz bırakma gününden 2 hafta önce, katran ve nikotin içeriği düşük bir markaya geçin. Bu, sigara içme davranışınızı değiştirmenize yardımcı olacaktır.
Her bir sigaranın sadece yarısını için.
Her gün ilk sigaranızı yakmayı bir saat geciktirin.
Günün yalnızca tek ya da çift saatlerinde içme kararı alın.
Yeme alışkanlığınızı, sigarayı azaltmanıza yardımcı ola­cak şekilde değiştirin.
Örneğin süt için. (çoğu kimse sütün sigarayla gitmediğini düşünür) "
Kafanızı toplamak" istediğinizde sigara yerine bir bar­dak meyve suyu için.
Kül tablalarınızı boşaltmayın. Bu, her gün kaç sigara içtiğinizi size hatırlatacak, izmaritlerin görüntü ve kokuları hoş olmayacaktır.
İçtiğiniz her sigaranın farkına varın. Ters elinizi kullanarak, sigarayı farklı bir cebinize ya da her zaman koyduğunuzdan başka yerlere koyarak otomatik olarak sigaraya uzanma davranışınızı kırın.

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