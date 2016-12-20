Siemens’ten ‘Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi’ne 30 Milyon Euro Finansman

Rönesans Sağlık Yatırım ve Fransız merkezli Meridiam ortaklığında hayata geçirilen, toplam yatırım tutarı 360 milyon Euro, proje bonosu tutarı 288 milyon Euro olan projeye, Siemens Finansal Hizmetler (Siemens Financial Services GmbH - SFS) de, 30 Milyon Euro’luk kredi desteğiyle yatırım ortağı oldu. Siemens Finansal Hizmetler, Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü projesiyle birlikte Türkiye’de KÖİ modeli ile inşa edilecek ‘Şehir Hastaneleri’ projelerine bugüne kadar toplam 175 milyon Euro’luk uzun vadeli finansman vermiş oldu. Siemens Finansal Hizmetler, Elazığ ile birlikte Adana, Ankara Bilkent, Konya ve Yozgat’taki projeleri de finanse eden kuruluşlar arasında yer alıyor.

Türkiye’de sosyal anlamda tescillenmiş ilk uzun vadeli proje bonosu!

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü projesi için 20 yıl vade ile yapılandırılan 288 milyon Euro’luk proje bonosu, Türkiye’de ilk en uzun vadeli proje bonusu sıfatını alan bono oldu. Bu tutarın 30 milyon Euro’sunu Siemens Finansal Hizmetler karşılarken; IFC ve EBRD gibi kurumlar da projenin finansmanını sağlayan diğer kuruluşlar arasında yer alıyor. Bono ayrıca Türkiye’de ilk defa, yeşil ve sosyal anlamda, derecelendirme kuruluşu Vigeo tarafından derecelendirilmiş bir altyapı projesi için verilmiş bono olma özelliğini taşıyor.

Türkiye Şehir Hastaneleri “Kamu Özel İşbirliği” (PPP-Public Private Partnership) projesinin önemli aktörlerinden Rönesans Sağlık Yatırım’ın iş ortakları arasında Siemens’in yanı sıra uluslararası yatırım fonları Meridiam, Sıla Grup ve Şam Yapı bulunuyor.

Siemens’in Türkiye’de bu yıl 160’ıncı yılını kutladığının altını çizen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis proje ile ilgili şunları söyledi: “İnsan hayatına doğrudan dokunan yönüyle sağlık sektörü, tüm ülkelerin kalkınma planlarında öncelikli alanlardan biri. Türkiye’de 2003 yılında başlatılan ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ Türkiye sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan altyapı iyileştirmelerine zemin hazırladı. Ülkemiz için belirlenen 2023 hedeflerinde önemli görevlerden biri de Kamu – Özel İşbirliği modeli ile kurulmakta olan Şehir Hastaneleri’ne düşüyor. Özellikle 2016’da hem bölgemiz hem dünya genelinde sıkıntılı günlerden geçmiş olsak da daha çok çalışarak, hep birlikte bu günleri aşacağımıza inancımız tam. Bu inançla yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Elazığ projesi için yaptığımız bu yatırım, Türkiye’ye duyduğumuz güvenin en somut göstergelerinden birisidir. Biz de Siemens olarak ülkemizin yarınlarına olan inancımızla Türkiye’nin her yerine hizmet götürmeye ve yarınlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Siemens Finansal Hizmetler Endüstri ve Sağlık Finans CEO’su Anthony Casciano da “Siemens Finansal Hizmetler olarak Türkiye’nin taşıdığı potansiyele ve geleceğe inanıyoruz. Türkiye’nin uyguladığı ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ kapsamındaki PPP modeli ile 2023 yılına kadar açılacak hastanelere sağladığımız uzun vade finansman kaynağı ile sağlıkta dönüşüme tam destek oluyoruz. Bu anlamda Siemens Finansal Hizmetler olarak toplam 30 milyon Euro ile Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü’ne verdiğimiz yatırım desteğinin devamı yeni projelerle gelecek” şeklinde konuştu.

1038 yatak kapasitesi ile Doğu’nun en büyük sağlık tesisi

Türkiye’de 2003 yılında başlatılan sağlıkta dönüşüm programı kapsamında 22 ile kurulması planlanan 34 sağlık kampüsünden biri olan Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü, bir genel hastane, bir kadın ve çocuk hastanesi, bir psikiyatri hastanesi ve ayrıca ek tesisler içeren entegre bir sağlık tesisi olma özelliğini taşıyor. Sağlık sisteminin kalitesini ve sağlık tesislerine erişimi arttırma amacıyla hayata geçirilen proje ile inşasına başlanan Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü,1038 yatak kapasitesi ile toplam 347.016,92 m² lik bir alanda kurulacak ve civar illere de hizmet verecek.

HSBC'nin tek düzenleyici, global koordinatör ve finansal danışman olarak yer aldığı projenin finansmanı ile ilgili değerlendirmede bulunan HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı; yabancı yatırımcılardan finansman sağlayarak, Türkiye’nin en büyük sağlık yatırımlarından birinin gerçekleşmesinde rol oynamaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve şöyle devam etti: “Bu işlem uluslararası finans kuruluşlarının uzun vadede Türkiye’ye olan inancının ve yenilikçi finansman yapılarına gösterdikleri ilginin bir örneğidir."