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Siemens’ten akıllı elektrikli süpürgeler

11 Ekim 2017 Çarşamba 15:20
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Siemens’in konforu ön planda tutan autoControl teknolojisine sahip yeni Q8 serisi VSQ8ECO66 kodlu proEnergy ve VSQ8K432 kodlu proPower elektrikli süpürgeleri, kusursuz temizliği ulaşılmaz olmaktan çıkartıyor.

Siemens'ten akıllı elektrikli süpürgeler
Siemens, elektrikli süpürge ailesine kattığı yeni modelleri ile temizlik deneyimini baştan yazıyor. İleri teknolojiyi evlere taşıyan Siemens’in yeni VSQ8ECO66 kodlu proEnergy, VSQ8K432 kodlu proPower elektrikli süpürgeleri; temizlikte yüksek performansı, düşük enerji tüketimi ile sunuyor.


Akıllı teknolojisi ile yüzeylere takılmıyor
Siemens’in akıllı autoControl teknolojisi sayesinde, yeni Q8 serisi proEnergy ve proPower ile derinlemesine temizlik hissi artık daha tatmin edici. Manuel bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan farklı yüzeylere uyumlu süpürme imkânı sunan akıllı autoControl teknolojisi, her zeminde duraksamadan hızlı ve mükemmel sonucu almayı garanti ediyor.


Düşük enerji tüketimi sağlayan quattroPower teknolojisi ile doğayı ve evinizin enerjisini düşünen ve yeni Q8 serisi VSQ8ECO66 kodlu proEnergy ve VSQ8K432 kodlu proPower elektrikli süpürgeler, kullanıcıları da yormuyor. Aynı zamanda powerSensor özelliğine de sahip olan yeni Q8 serisi VSQ8ECO66 ve VSQ8K432 elektrikli süpürgeler, toz torbası tamamen dolana kadar performansından taviz vermiyor ve daha seyrek torba değişimi imkânı sağlıyor.



Temizlikte sakinlik arayanlara
Hem evinizi hem de doğayı düşünen teknolojilerle donatılmış Siemens VSQ8ECO66 kodlu proEnergy elektrikli süpürgesi temizlik işini her yönüyle konfora dönüştürüyor. activeSound Control sitemine sahip proEnergy çok katlı ses yalıtımı ve titreşimsiz motor tasarımı sayesinde süper sessiz temizliğin konforunu yaşatıyor. Ekstra kuvvetli temizleme performansı sağlayan, sessiz kullanımlı SilentClean Premium özel parke ucu sayesinde, temizlik yaparken de evinizin keyfini sürebileceksiniz.


Evinizde toz bırakmıyor
A+ enerji verimlilik sınıfına sahip yeni Q8 serisi VSQ8ECO66 kodlu proEnergy ve VSQ8K432 kodlu proPower elektrikli süpürgeler, B sınıfı halı temizleme performanslarıyla halıların derinlerine işlemiş toz ve kirleri kolaylıkla çekiyor. Aynı zamanda A sınıfı hava filtreleme/emisyon performansı ve yıkanabilir hijyenik HEPA filtrelere sahip yeni Q8 serisi süpürgeler çekilen tozların tekrar havaya karışmasını engelleyerek, geride tertemiz bir hava bırakıyor ve bu sayede alerjik rahatsızlıkları minimize ediyor. 
Basın Bülteni
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