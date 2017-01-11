Siemens’te Atama

Siemens Dijital Fabrika ve Proses Endüstrileri ve Sürücüler Divizyonları Yöneticiliği'ne 1 Ocak 2017 itibarıyla Kerim Oal atandı. Siemens’te hali hazırda Enerji Yönetimi Divizyonu Orta Gerilim Sistemleri İş Birimi ve Yurtdışı Satış Grubu Yöneticiliği’ni yürüten Oal, yeni görevini Ali Rıza Ersoy’dan devraldı. 25 yıldır Siemens Türkiye bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev alan Oal, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünde lisans üstü eğitimini tamamlayan Kerim Oal, evli ve bir kız çocuğu babası.