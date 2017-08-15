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Siemens Üst Yönetiminde Atama

15 Ağustos 2017 Salı 14:32
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Siemens Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Siemens Türkiye İletişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevine Gizem Keçeci getirildi.

Siemens Üst Yönetiminde Atama
Son olarak Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Keçeci, daha önce yine Vodafone Türkiye’de Pazarlama İletişimi Direktörlüğü, Danone Türkiye Pazarlama İletişimi Müdürlüğü ve Danone Afrika ve Ortadoğu Bölgesi Medya Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Gizem Keçeci, Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde aldığı işletme eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1 Ağustos 2017 itibarıyla Siemens Türkiye İletişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak atanan Gizem Keçeci, şirketin tüm kurumsal ve pazarlama iletişim faaliyetlerine ve ayrıca kurumsal ilişkiler yönetimine liderlik edecek.
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