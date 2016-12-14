Siemens Türkiye, “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” Projesindeki Yerini Aldı

Teknolojiye yön veren lider marka Siemens, 160 yıldır Türkiye’de pek çok alanda hayatı iyileştirmeye yönelik projelere destek veriyor. Toplumsal sorumluluğunun farkında bir şirket olarak çalışanlarının sağlığını ve hayat kalitesini önemseyen Siemens, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından 2013 yılında başlatılan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ne dahil oldu. İşbirliği kapsamında Türkiye’de aile içi şiddet konusunda bir şirket politikası oluşturacağını taahhüt eden 17 şirketten biri olan Siemens, kendi çalışanları arasında şiddete maruz kalanlara her türlü desteği vermeyi ve şirket içi eğitimlerle de bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Siemens Türkiye’nin İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ne dahil olarak pilot şirket olma taahhüdünü değerlendiren Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis şunları söyledi:

“Siemens olarak çeşitliliği başarının en önemli faktörlerinden biri olarak görüyor, kadınların iş hayatında daha etkin rol üstlenmeleri için öncülük ediyoruz. Türkiye'de kadınların ekonomiye katılımı sürecinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kurulan ‘İş'te Eşitlik Platformu’nun da üyeleri arasında yer alıyoruz. İşe alım politikalarımızdan kurum kültürümüze kadar tüm değerlerimizin odağına bu yaklaşımı yerleştiriyoruz. Bu çerçevede eşitlikçi, sağlıklı, güvenli, şiddetin hiçbir türüne hoşgörü göstermeyen bir işyeri kültürü yaratarak; Siemens çalışanları arasında aile içi şiddete maruz kalma ihtimaline yönelik çalışanlarımıza her türlü, maddi ve manevi desteği vermek, şiddeti hayatından uzaklaştırmak için gereken özgüvene sahip olmalarını, bu arada çalışma hayatlarının da bu süreçten etkilenmemesini sağlamak istiyoruz. Siemens Türkiye olarak bu amaçlarla projeye dahil olduk ve ilkelerimizi yayınladık. Projenin ilerleyen aşamalarında da yer almayı planlıyoruz. ”

Türkiye’de 17 Şirket Aile İçi Şiddete Karşı Politika Oluşturuyor

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi, 2013 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından çalışanların yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturulması ve iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddeti azaltıcı en iyi uygulamaları, araç ve yöntemleri yaygınlaştırmaları üzerine tasarlandı.

2015’te projenin ikinci aşamasında şirketlerin aile içi şiddetin işi, iş yerini ve çalışan kadınların işgücüne etkin katılımını olumsuz olarak etkilemesini engellemeye yönelik bir şirket politikası oluşturarak çözüm mekanizmaları yaratabilmelerini desteklemek amacıyla ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele İçin İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi’ oluşturuldu. TÜSİAD’ın ve üye şirketlerin katkılarıyla yürütülen proje; bu rehberi kullanarak aile içi şiddet konusunda bir şirket politikası oluşturacağını taahhüt eden şirketlerin ‘pilot şirket’ olarak süreç boyunca desteklenmesini ve izlenmesini kapsıyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Mücadele Günü’ne özel ‘turuncu’ giydirme

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi’ ne katılarak bir kez daha gösteren Siemens Türkiye, kadınlara olan desteğini 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) dünya çapında organize ettiği “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İçin 16 Günlük Aktivizm Kampanyası”na katılarak ve binasını turuncu ile kaplayarak gösterdi.