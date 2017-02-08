Siemens Enerji biriminde 2 farklı atama



Enerji Yönetimi Orta Gerilim ve Sistemleri’nde Sinan Bubik Dönemi

Siemens’te 2009 yılında Rüzgar Enerjisi Bölüm Yöneticiliği, 2011 yılından itibaren ise Enerji Üretimi Bölümü’nden sorumlu olan Sinan Bubik, Ocak 2017 itibariyle Enerji Yönetimi Orta Gerilim ve Sistemleri BirimYöneticiliği görevini Kerim Oal’dan devraldı. 1973 yılında Bursa’da doğan, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Bubik, iş hayatına 1995 yılında Siemens, Özel Haberleşme Sistemleri Bölümü’nde Satış Mühendisi olarak başladı. Bubik, 1999-2003 yılları arasında bu bölümde ürün ve satış destek grup yöneticiliği görevini yürüttü. 2003 yılında Bursa Bölge, 2008 yılında da Batı Türkiye Bölge Müdürlüğü görevine atanan Sinan Bubik, bu yıllarda Siemens’in “Kilit Müşteri” statüsünde bulunan bazı kurumların müşteri sorumluluğunu da üstlendi.



Siemens Hakkında

Siemens AG (Berlin ve Münih), 165 yılı aşkın süredir mühendislikte mükemmellik, inovasyon, kalite ve güvenilirlik yönleriyle öne çıkan uluslararası bir teknoloji şirketidir. 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşme alanlarına odaklanmaktadır. Enerji ve kaynak verimli teknolojilerde dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Siemens aynı zamanda, off-shore rüzgar türbini inşasında, enerji üretimi amaçlı kombine çevrim türbini tedarikinde ve enerji iletimi çözümlerinde lider konumda bulunmaktadır. Siemens ayrıca, altyapı çözümleri ile endüstri için otomasyon ve yazılım çözümlerinde de öncülük yapmaktadır. Şirket, bunun yanında önemli medikal görüntüleme sistemleri (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans vb.) tedarikçilerindendir ve laboratuvar diagnostiği ile birlikte klinik IT alanlarında da lider konumdadır. 30 Eylül 2016'da sona eren 2016 mali yılında şirketin elde ettiği toplam gerçekleşen satış geliri 79,6 milyar euro, net kârı ise 5,6 milyar eurodur. Eylül 2016 sonu itibariyle Siemens'in dünya genelindeki toplam çalışan sayısı yaklaşık 351.000'dir. Ayrıntılı bilgi için www.siemens.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Siemens A.Ş.’de kariyeri boyunca farklı kademelerde yöneticilik görevleri üstlenen Enerji Üretimi Servisleri Ülke Yöneticisi Levent Dinçer, Ocak 2017 tarihi itibariyle mevcut görevlerine ek olarak Enerji Üretimi Bölümü Ülke Yöneticiliği görevine atandı. 1984 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine TÜBİTAK’ta başlayan Dinçer, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans programını tamamladı.1989 yılında Siemens A.Ş.‘de Satış ve Pazarlama Mühendisi olarak çalışmaya başlayan Dinçer, Kasım 2013’ten beri de Siemens A.Ş İcra Kurulu Üyesi.