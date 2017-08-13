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SICAKTAN BUNALANANLARA AQUA CLUB DOLPHİN

13 Ağustos 2017 Pazar 16:03
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Sıcak yaz günlerinde İstanbul dışına çıkmadan havuz keyfi yaparak serinlemek isteyenlerin başlıca adresleri arasında yer alıyor Aqua Clup Dolphin İstanbul. İçerisinde çeşitli havuzlar ve kaydıraklar bulunan su parkı ailelerin çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiği başlıca adreslerden. Hijyen kurallarına uygun bir şekilde işletilen bu eğlence merkezi ülkemizde yer alan en güvenli su parklarından da biri olarak biliniyor.

SICAKTAN BUNALANANLARA AQUA CLUB DOLPHİN
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Aqua Club Dolphin Nerede ve Nasıl Gidilir?
2001 Yılından beri hizmette olan Aqua Club Dolphin, İstanbul Bahçeşehir’de, su parkının tadının çıkarılabileceği, havuza girip eğlenebileceği bir yer olarak hizmet veriyor. Ziyaretçiler Bahçeşehir’de bulunan parka kendi aracıyla ya da parkın müşterileri için hizmete sunduğu İstanbul’un çeşitli bölgelerinden kalkan ücretsiz servisler ile ulaşabiliyor. Servisler sabahları  08:30 ile 09:45 arasında Zeytinburnu, Bağcılar, Güneşli, Mecidiyeköy, Taksim, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Küçükköy, Kocamustafapaşa, Beylikdüzü, Bahçelievler, Avcılar, Güngören, Bakırköy, Başakşehir, Ataköy, E-5 Karayolu, Esenler, Sefaköy, Halkalı, Küçükçekmece meydanından, Ümraniye, Kadıköy, Göztepe, Altunizade ve Kozyatağı’ndan kalkıyor. Ziyaretçiler 0534 746 02 00 numara üzerinden servis hizmeti veren firmayı arayıp detaylı bilgi alabiliyor.

Aqua Club Dolphin Giriş Ücreti
Aqua Dolphin giriş ücreti konusunda müşterilerine alternatif çözümler sunuyor. İsteyenler tek günlük ücret ödeyebildiği gibi üyelik sistemiyle de parkın imkanlarından yararlanabiliyorlar. Ücret konusunda kadınlar için pozitif ayrımcılığın yapıldığı parka hafta içi cumartesi günü beyler 50 TL, kadınlar ise 35 TL giriş ücreti ödüyor. Çocuklar için ise bu rakam 25 TL. Pazar günleri de açık olan parkta beylerden 60 TL kadınlardan, 45 TL, çocuklardan ise 35 TL ücret talep ediliyor. 0-4 yaş arası ise ücretsiz. Ziyaretçiler ödemelerini kredi kartlarıyla da yapabiliyorlar. Üyeliklerin haftanın 6 günü geçerli olmasının yanı sıra İş Bankası Maximum kredi kartı olanlara 5 taksit yaptırma imkanı da sunuluyor. Üyelik kaydı oluşturmak isteyen bireyler bir adet fotoğraf ve bir adet kimlik fotokopisi ile üyelik başvurusunda bulunabiliyorlar.

Aqua Club Dolphin Kaydırakları
Aqua Club Dolphin 2015 yaz  sezonunda müşterilerinin hizmetine sundu yeni büyük havuz, rocket, king kobra, anaconda gibi kaydıraklarının yanı sıra 2016 yaz sezonunda bir yenilik daha yaparak çocuklar için yeni bir çocuk havuzu inşa etmiş. Aqua Clup Dolphin, İstanbul´un en büyük su parkı olma özelliği ile, yaz sezonunda konser ve eğlence etkinliklerinizin yanı sıra yeni kaydırakları ve havuzları ile müşterilerini bekliyor.

Ayrıntılı bilgi için : www.aquaclubdolphin.com
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