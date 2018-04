SİBER TEHDİTLERE KARŞI BÜYÜK VERİ YÖNETİMİ

Banka, polis, jandarma, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların sitelerine veya bilgisayarlarına sızarak zarar vermesiyle gerçekleşen siber saldırılara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Artan siber saldırılara karşı önleyici tedbirler almak ve bu tehditlere karşı yeni yöntemler geliştirmek günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye'nin yakın gelecekte karşılaşabileceği siber saldırılar ve siber savaş risklerine karşı konuşan Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı şirketlerinden Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, bu tür olası saldırılara karşı öncelikli olarak siber bağışıklık sistemimizi güçlendirmemizin gerek olduğuna dikkat çekti. Şimşek ayrıca, büyük veri yönetimi ile birlikte olası risk faktörlerine karşı artık daha etkin bir güvenlik duvarı oluşturabiliyoruz diye konuştu.



Siber Tehditlere Karşı Büyük Veri Yönetimi

Siber saldırılara karşı alınabilecek önlemler ile yerli ve milli siber güvenlik çözümleri konusunun ülkemiz kamuoyunda yeni yeni gündeme getirildiğini hatırlatan Kutlay Şimşek, ‘Big data’ teknolojisiyle birlikte ortaya çıkan yığınlarca ve anlamsız gözüken karmaşık haldeki veriler; detaylı analizlerden geçirilerek sorunların giderilmesi ve sorulara cevap bulunmasını sağlayacak nitelikli bilgi sunan anlamlı verilere dönüşüyor.



Ve bu altın değerindeki bilgiler bize birçok strateji oluşturmada sonraki adımı görmede yardımcı oluyor. Büyük veri teknolojilerinde yakaladığımız deneyim ve alt yapı ile bugün; kısa zamanda oldukça yüksek doğrulukta tahminsel modeller oluşturup iş yapma süreçlerinde yaşanan problemleri çözümleyebiliyoruz. Olası risk faktörlerine karşı geliştirdiğimiz yazılımların dışında büyük veri teknolojilerini kullanarak geçmişten bugüne gelen verileri, büyük veri havuzlarında değerlendiriyoruz. Gelebilecek saldırıları tahmin edebilme gücümüzü arttıran bu yöntem bizlere birçok konuda yol gösterici oldu. Bu yöntemle birlikte artık tehditlere karşı daha etkin bir güvenlik duvarı oluşturabiliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.



Güvenlik Politikalarımızı Sürekli Yenilemek Zorundayız

Siber güvenlik ve siber savaşların artık ülkelerin en önemli gündem maddesi haline dönüştüğünü dile getiren Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, ‘’Teknolojiyi iyi kullanan ülkeler siber güvenlik açısından kurumsal çalışmalarını hızlandırdı. Siber saldırıların da her geçen gün şekli değişiyor. Ülkemize yönelik fiziksel ve siber tehditlere karşı bizim de güvenlik politikalarımızı istikrarlı bir şekilde her geçen güncellememiz gerek. Gün boyutu değişen siber tehditlere karşı yeni hamleler geliştirmemiz şart.’’ diye konuştu.