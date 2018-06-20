SİBER SALDIRGANLAR TÜRKİYE’Yİ HEDEF SEÇTİ

Trend Micro’nun düzenli olarak gerçekleştirdiği global siber saldırı raporu açıklandı. Dünya genelinde Nisan ayında gerçekleştirilen saldırıların bir önceki aya göre yüzde 24 arttığını ortaya koyan raporda, toplam saldırı sayısının da 3,6 milyarın üzerine çıktığı belirtiliyor. Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail ve Katar Genel Müdürü Yakup Börekcioğlu, kullanıcıların, veri güvenliği konusunda yeterli farkındalık seviyesine henüz ulaşamadığını vurgularken, araştırma sonucunda oluşan verilerin siber saldırganlar için “açık kapı” anlamına geldiğinin altını çiziyor. Börekcioğlu, “Rapor gösteriyor ki; son dönemde özellikle beyaz yakalı çalışanları hedef alan e-mail saldırıları ve WannaCry, kritik veriler ve süreçler için göz ardı edilemeyecek tehditlerin başında geliyor. Şirketler ve işletmeler için nesiller arası geçiş yapabilen ve çok katmanlı güvenlik çözümleri bu saldırılar karşısında oldukça etkili sonuçlar yaratıyor. Ayrıca sistemlerin düzenli olarak güncellenmesi de verilerin üst seviyede güvenliğinin sağlanması adına kritik önem taşıyor” açıklamasında bulunuyor.

Her 5 mailden 4’ü siber tehdit içeriyor

Nisan ayında engellenen 3,6 milyarın üzerindeki saldırının çeşitlerine bakıldığında e-posta yoluyla gerçekleştirilen saldırıların yine ilk sırada olduğu görülüyor. Yakalanan tüm saldırıların yüzde 80’inden fazlasını e-posta yoluyla yapılanlar oluşturuyor. ABD ve Çin bu tür saldırıların en çok engellendiği iki ülke olarak öne çıkıyor. Rapora göre Türkiye Orta Doğu’da en çok saldırının yakalandığı ülke. Daha önceki dönemlerde Excel ekli e-postalar yakalanan saldırıların çoğunluğunu oluştururken bu dönem ise Exe eklentili e-postaların öne çıktığı görülüyor.

Tespit edilen zararlı web sitesi sayısında yüzde 11 artış gerçekleşti

Nisan 2018’de çoğunluğu ABD, Fransa ve Çin’de host edilen 92 milyondan fazla zararlı web sitesi tespit edilerek ulaşımı engellendi. Bu web sitelerine girmeye çalışan kullanıcı sayılarında ise Japonya, ABD ve Tayvan ilk üç sırayı paylaşıyor. Orta Doğu’da ise ilk sırada Türkiye geliyor.

WannaCry’ın hızı kesilmesine rağmen hala lider!

2017’de adından söz ettiren ve 2018 boyunca da etkileri devam eden WannaCry, Nisan ayında da en çok rastlanılan fidye yazılım oldu. Ancak arkasından gelen Gandcrab, Locky ve Cerber ailesi fidye yazılımlarının sayısı ise artmaya devam ediyor. Yakalanan Wannacry saldırılarının sayısında yüzde 6 artış saptanırken diğer üç fidye yazılım ailesinin saldırı sayısı 2018’in başından beri devam eden artışını sürdürdü. Orta Doğu’da tespit edilen tüm saldırıların yüzde 11’inden fazlası Türkiye’de yakalanırken, bu oranla da Türkiye bölgesinde birinci sırada. Dünyadaki tüm saldırılar değerlendirildiğinde ise Türkiye altıncı sırada yer alıyor.