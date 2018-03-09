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Shell&Turcas ve İşkur iş birliğiyle 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Shell &Turcas ve İŞKUR iş birliği ile Enerji Sektöründe Kadın İstihdam Projesi kapsamında 5 yılda 5 bin kadın çalışma hayatına dahil edilecek.

Shell&Turcas ve İşkur iş birliğiyle 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Shell &Turcas ve İŞKUR iş birliği ile Enerji Sektöründe Kadın İstihdam Projesi kapsamında 5 yılda 5 bin kadın çalışma hayatına dahil edilecek.

09 Mart 2018 Cuma 14:33
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Shell&Turcas ve İşkur iş birliğiyle 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlanacak

Çalışma hayatında kadınlara fırsat eşitliği sağlayacak önemli projelerden biri, enerji sektöründen geldi. İŞKUR işbirliği ile yürütülen proje ile Shell&Turcas, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar 5 bin kadına istihdam olanağı sağlayacak. Shell&Turcas ve İŞKUR arasındaki iş birliğine dair Ankara’da gerçekleşen imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak da katıldı.

Türkiye’de bini aşkın akaryakıt istasyonuyla faaliyet gösteren Shell&Turcas, kadın istihdamını artırmak amacıyla İŞKUR ile protokol anlaşması imzaladı. Shell&Turcas ve İŞKUR iş birliğinde yürütülecek proje ile akaryakıt istasyonlarında erkek egemen olan saha bazlı satış bölümlerinde, kadın çalışan sayısı artırılarak büyük bir değişime imza atılacak. Proje kapsamında kadınlara istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışma olanağı sağlanacak. Shell&Turcas’ın faaliyet gösterdiği tüm illerde adayların işe alım süreçleri İŞKUR iş ve meslek danışmanları aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye’de faaliyet göstermeye başladıkları tarihten bu yana enerji sektöründe yaptıkları yatırımlarla ekonomiye katkıda bulunmanın yanı sıra, topluma yaptıkları yatırımlar ile fark yaratmayı sorumlulukları olarak gördüklerini vurgulayan Shell&Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, İŞKUR iş birliğiyle yürütecekleri Kadın İstihdamını Destekleme Projesiyle, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına dek, 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

Hükümetimizin büyük kararlılıkla kadınlarımızın çalışma hayatındaki yerinin artırılmasına yönelik yürüttüğü projeleri desteklediklerini ifade eden Ahmet Erdem “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız himayelerinde, İŞKUR’la iş birliği yaparak sektörde yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Shell&Turcas olarak, sektörün 2018 yılındaki ilk büyük kapsamlı kadın istihdam projesini başlatmış bulunuyoruz. Temennimiz, bu girişimimizin sektörde örnek bir çalışma olması ve başka projelere de ilham vermesidir” diye konuştu.

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