Shell&Turcas, Ankara’da kadınlarla güçleniyor

Shell&Turcas’ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı himayelerinde, İŞKUR iş birliğinde yürüttüğü “Shell’de Kadın Enerjisi” projesi Türkiye çapında başarıyla devam ediyor. Kısa sürede yoğun ilgi gören proje kapsamında, Ankara’daki Shell akaryakıt istasyonlarında 86 kadın çalışan, işbaşı yaptı.

Akaryakıt sektöründe bir ilk olan proje, Shell&Turcas'ın faaliyet gösterdiği tüm illerde yürütülüyor. Shell&Turcas, proje ile akaryakıt ve enerji ile ilgili mesleklerin “erkek işi” olduğu algısını kırmayı ve kadınlara çalışma hayatında fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor. Kadınlara, Shell akaryakıt istasyonlarında ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı, idari işler uzmanı ve istasyon yöneticisi gibi farklı pozisyonlarda çalışma olanağı veren proje kapsamında 5 yılda 5 bin kadına iş sağlanacak.

Shell&Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladıkları 1923 yılından beri akaryakıt sektöründe yaptıkları yatırımlarla ekonomiye katkıda bulunduklarını belirterek; “Ekonomiye yaptığımız katkının yanı sıra toplum için geliştirdiğimiz projelerle de öncü olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. İŞKUR iş birliğiyle yürüttüğümüz ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projesiyle Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar 5 bin kadına istihdam sağlayacağız. Başkentimiz Ankara’da da kadın istihdamına destek olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.



Başvuru Süreci:

Proje, Shell&Turcas istasyonu bulunan tüm illerde yürütülüyor. Başvurular, Shell&Turcas istasyonları, İŞKUR Hizmet Merkezleri ve Kariyer.net üzerinden yapılıyor. Başvurunun ardından işe kabul edilen adaylar, deneyimli Shell eğitim ekipleri tarafından eğitim alıyor. Sınıf ve iş başı eğitimlerini tamamlayan adaylar görevlerine başlıyorlar.

Shell’in Ankara’daki istasyonlarında çalışanların görüşleri:

Burçak Akın: Shell’e bu yıl Nisan ayında katıldım. İşimle ilgili merak ve heyecan içindeydim, yöneticilerimin bana destek ve cesaret vermeleri sayesinde endişelerim hızla yok oldu. İlk tecrübem olduğu için yeni işimle ilgili önyargım da bulunuyordu fakat saha arkadaşlarım ve yöneticilerimin yardımıyla önyargılarımı da kırdım. Şimdi ön sahada çalışıyorum. İşim çok zevkli ama aynı zamanda her iş gibi dikkat ve özen istiyor. Shell gibi büyük bir firmada çalışmaktan mutlu ve gururluyum. İyi ki Shell ailesinin bir parçasıyım diyorum.

Ceren Merve Uzun: İşime başlayalı iki buçuk ay oldu. Öncesinde işi yapıp yapamayacağıma dair endişelerim bulunuyordu fakat başladıktan üç gün sonra “evet, ben bu işi yaparım,” dedim. İş arkadaşlarımı, yöneticilerimi ve hatta misafirlerimi ailem gibi görüyorum. İş arkadaşlarımın her konuda bana desteklerini sunmalarının yanı sıra, misafirlerimizin tebrikleri de beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Tüm kadınlara seslenmek istiyorum: aklınızda soru işareti olmasın, gelin, siz de çalışın. Sevdikten sonra biz kadınların yapamayacağı hiçbir işin olmadığına yürekten inanın.

Melek Karataş: Shell’de Market Satış Elemanı olarak görev yapıyorum. İşimiz gereği misafirlerimizle yakından ilgileniyoruz ve onlara verdiğimiz değeri hissettiriyoruz. Misafirlerimizden pozitif geri dönüş aldığımızda doğru yolda olduğumuzu, güzel şeyler yaptığımızı anlıyorum. Çalıştığım süre içinde bir aile olmayı öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Shell’de çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Özlem Elkatmış: Her işin belli zorlukları ve sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Şu anki işimde zorluklarla karşılaşmadım diyemem fakat işimi seviyorum ve zorlukların üstesinden geliyorum. Kariyerimde yükselmeyi amaçlıyor ve bu yolda özenle ilerliyorum. Shell gibi büyük bir firmada çalışmaktan da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.