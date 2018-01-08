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Shell’in global yöneticilerinden Selda Günsel, ABD Mühendislik Akademisi’ne kabul edildi

Shell’in global düzeyde üst yöneticilerinden biri olan ve aynı zamanda yurtdışındaki en başarılı Türk kadın mühendisler arasında yer alan Selda Günsel, mühendisliğe yaptığı katkılardan dolayı, ABD Mühendislik Akademisi üyeliğine kabul edildi.

Shell’in global yöneticilerinden Selda Günsel, ABD Mühendislik Akademisi’ne kabul edildi

Shell’in global düzeyde üst yöneticilerinden biri olan ve aynı zamanda yurtdışındaki en başarılı Türk kadın mühendisler arasında yer alan Selda Günsel, mühendisliğe yaptığı katkılardan dolayı, ABD Mühendislik Akademisi üyeliğine kabul edildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:09
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Shell’in global yöneticilerinden Selda Günsel, ABD Mühendislik Akademisi’ne kabul edildi

Sadece Akademi mensuplarının seçimiyle gerçekleşen üyelik kabulünde Günsel’in “karbon salımlarını azaltarak küresel enerji talebini karşılamak için üstün yakıt ve madeni yağlar geliştirip üretmedeki liderliği” etkili oldu.

Shell’de, 2002 yılından bu yana pek çok önemli görevde bulunan Selda Günsel, dünyanın en seçkin akademilerinden biri olan ve yeni üyelerini ancak 2000’i aşkın mevcut üyesinin seçimiyle kabul eden ABD Mühendislik Akademisi’ne (NAE) üyelik daveti aldı. “Karbon salımlarını azaltarak küresel enerji talebini karşılamak için üstün yakıt ve madeni yağlar geliştirip üretmedeki liderliği” ve mühendisliğe yaptığı değerli katkıları dolayısıyla Akademi’ye kabul edilen Shell Global Madeni Yağlar Tedarik Zinciri Ürün ve Kaliteden Sorumlu Genel Müdürü Selda Günsel, Washington DC’de gerçekleşen NAE Yıllık Toplantısı’nda görevine başladı.

Enerjinin geleceği, güvenlik ve tedarik, su kaynakları, sürdürülebilirlik, mühendislik eğitimi gibi önemli bilimsel ve teknolojik konularda tavsiyede bulunmakla yükümlü olan ABD Mühendislik Akademisi, üyelerinin yürüttüğü mühendislik, teknoloji ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkilere odaklanan birçok projeye liderlik yapıyor.

“Amacım, sektördeki kadın mühendislere ilham kaynağı olmak”
Selda Günsel konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “ABD Mühendislik Akademisi’ne seçilmek ABD’de bir mühendise verilen en büyük profesyonel onur. Kariyerimin büyük bir bölümünü teknoloji ve mühendisliğe adadım ve bu onura layık görülmekten, hem kişisel hem de profesyonel anlamda büyük heyecan duyuyorum. İşimizin büyümesi ve başarılı olmasında teknolojinin çok önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Teknolojinin bu rolünü etkin bir şekilde kullanabilmek ve dünyada bir fark yaratabilmek konusunda büyük bir tutkum var.

Enerji sisteminde fark yaratan ve tüm dünyada insan hayatını iyileştirmeye katkı sağlayan bir şirket için çalışıyoruz. İşimin gerçekten bir amacı ve anlamı olduğunu düşünüyorum” dedi. En çok istediği şeylerden birinin Shell mühendisleri de dahil olmak üzere geleceğin mühendislerine ilham kaynağı olmak olduğunun altını çizen Günsel, “hem Shell’de hem Shell dışında okullar ve üniversiteler dahil birçok yerde mentorluk çalışmalarım devam ediyor” diye konuştu.

Teknoloji alanındaki cinsiyet dengesine de değinen Selda Günsel şunları söyledi; “Kariyerimin ilk günlerinden beri hep alanımdaki birkaç kadından biri oldum. Sektörel konferanslara gittiğimde, 1500 erkeğe karşın sadece üç kadın olurdu. Hiçbir zaman istenmediğimi hissetmedim ancak itibarımı oluşturup devam ettirmek için çok çalıştım. Zaman içinde sektördeki cinsiyet dengesini ve çeşitliliği iyileştirdiğimizi düşünüyorum, ancak hala atmamız gereken çok büyük adımlar var”.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 08.01.2018 14:30
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