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Shell’den kazandıran LPG kampanyası

Shell, 16 Temmuz - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlediği kampanya ile Türkiye genelindeki anlaşmalı istasyonlarda Shell ClubSmart kart ile tek seferde yapılacak 60 TL ve üzeri Shell Autogas alımlarında 5 TL değerinde 500 Smart puan hediye edecek.

Shell’den kazandıran LPG kampanyası

Shell, 16 Temmuz - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlediği kampanya ile Türkiye genelindeki anlaşmalı istasyonlarda Shell ClubSmart kart ile tek seferde yapılacak 60 TL ve üzeri Shell Autogas alımlarında 5 TL değerinde 500 Smart puan hediye edecek.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:13
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Shell’den kazandıran LPG kampanyası

Shell&Turcas, Türkiye çapında başlattığı yeni kampanyada 16 Temmuz - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında Shell ClubSmart kart kullanılarak tek seferde 60 TL ve üzeri Shell Autogas alımlarında 5 TL değerinde 500 Smart puan hediye edecek. Kampanyaya katılmak isteyenlerin LPG yazıp bir boşluk bırakarak Shell ClubSmart numarasını 2313’e SMS göndermesi ya da Shell Mobil Uygulaması üzerinden “Haberler ve Ürünler” başlığına tıklayıp “Shell Autogas Kampanyası” sayfasına girerek Shell ClubSmart kart numarasını yazması gerekiyor.

Shell&Turcas tarafından yürütülen kampanyaya katılım 2 Eylül 2018’de sona erecek. Kampanyadan bir müşteri en fazla 7 kez faydalanabilecek. Kampanya karşılığında kazanılan puanlar 7 Eylül 2018 günü kampanyaya katılan Shell ClubSmart kartlarına yüklenecek ve puanların son kullanım tarihi 30 Eylül 2018 olacak.

Son Güncelleme: 03.08.2018 14:08
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