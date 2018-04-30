Shell’den 1 milyon TL’lik dev yakıt kampanyası

Shell & Turcas, Milli Piyango İdaresi’nden aldığı izne istinaden 1 Nisan 2018 tarihinde başlattığı kampanya sonunda yapacağı çekiliş ile toplamda 1 milyon TL değerinde yakıt puan hediye edecek. Shell & Turcas’ın Türkiye genelindeki istasyonlarından Shell ClubSmart kart ile her 60 TL’lik akaryakıt veya otogaz alışverişi yapanlar çekiliş hakkı kazanacaktır.



Kampanyada Shell, 100 kişiye 5.000 TL, 150 kişiye 2.000 TL, 250 kişiye 500 TL ve 500 kişiye ise 150 TL’lik yakıt değerinde olmak üzere 1000 kişiye toplamda 1 milyon TL’lik yakıt puan hediye edecektir.



Shell ClubSmart kart sahiplerine yönelik kampanya 31 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek ve çekiliş 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. Kazanan talihliler 28 Haziran 2018 tarihli Takvim gazetesi Türkiye baskısında duyurulacaktır. Kampanya kapsamında kazanılan yakıt puanlar, 15 Şubat 2019 tarihine kadar kullanılabilecektir.

