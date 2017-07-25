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Shell & Turcas’ın yeni genel müdür yardımcısı Murat Birgül oldu

25 Temmuz 2017 Salı 12:06
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Shell & Turcas’ın Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna Murat Birgül atandı

Shell & Turcas'ın yeni genel müdür yardımcısı Murat Birgül oldu
Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Shell & Turcas’ta Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna Murat Birgül getirildi. Murat Birgül, Satış ve Operasyon sorumluluğu yanında Shell & Turcas İcra Kurulu üyesi ve Shell Petrol A.Ş.’nin Yünetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapacak.

Enerji sektöründe, satış alanındaki kariyerine üniversite mezuniyetinin hemen ardından Shell’de başlayan Murat Birgül’ün 15 yılı aşan tecrübesi bulunuyor. Ticari Satışların farklı alanlarında görev yaptıktan sonra, Ticari Filo iş kolu Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlenen Birgül, son 2 buçuk yıldır, Shell’in Türkiye’deki Elektrik ve Doğal Gaz Ticareti operasyonunu gerçekleştiren Shell Enerji şirketinin Ülke Ticaret Müdürlüğü görevini üstlendi.


Murat Birgül İşletme dalındaki üniversite eğitimine İstanbul’da başlayıp, İngiltere’de De Montfort Üniversitesi ve sonrasında Middlesex Üniversitesi’nde tamamladı. Murat Birgül, evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.
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